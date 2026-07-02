La insólita pelea de Victoria Villarruel con los "villarruelines"

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagoniza un cruce inesperado con su propio espacio de apoyo digital, conocido como los "villarruelines". El conflicto se desató cuando Franco Vera, referente y principal cara visible del grupo —que se identifica como la Unión Porteña Libertaria—, difundió un video para discutir qué gesto identitario usarían los militantes de cara a la campaña de 2027.

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar. La vicepresidenta salió a cuestionar públicamente a Vera en X, sugiriéndole que antes de opinar debería terminar el secundario, estudiar una carrera y trabajar. El comentario generó malestar entre los militantes, que lo interpretaron como una desautorización, sobre todo porque la propia funcionaria había tenido gestos de cercanía con el grupo en el pasado, al punto de haber sido ella quien bautizó al espacio con ese nombre.

En diálogo con medios, Vera respondió que Villarruel "quiere manejar el vertical y el horizontal" de la comunicación del espacio, y remarcó que la forma de comunicarse en redes sociales de los jóvenes militantes difiere de la que utiliza la titular del Senado. También lamentó que la vicepresidenta le haya retirado el saludo tras la polémica, aunque aclaró que no cree que el tuit haya sido un error personal de Villarruel sino de su equipo de comunicación.

La interna sumó un capítulo más este jueves, cuando un medio señaló que la vicepresidenta habría dejado de responder a los mensajes del grupo, en momentos en que su despliegue de militancia digital dejaría de resultarle funcional a su estrategia de cara a la campaña.

Quien no se quedó afuera del conflicto fue la diputada nacional Lilia Lemoine, que se metió en la disputa a través de X con un descargo irónico contra Villarruel. "Para militar a Villarruel tenés que ser universitario, tener una carrera y leer mucho. De lo contrario no te da permiso. Por ende para militar a Villarruel no podés tener menos de 45 años. La juventud villarruelina descolla", escribió la legisladora. Y cerró, sin filtro: "Encima que la mina llegó a algo camuflada y colgada de la bandera de los libertarios, tiene el tupé de insultar a los pocos que la militan. No solo es mala, es idiota".

La pelea se da en un contexto de tensiones cruzadas dentro de La Libertad Avanza, con Villarruel profundizando además su diferenciación respecto de Javier Milei en otros frentes, como su reciente acercamiento al sindicalismo ferroviario.