Pergolini presentó el musical con IA de Jesica Cirio en clave Chicago

"Otro Día Perdido", el ciclo que conduce Mario Pergolini en eltrece, volvió a apelar a la inteligencia artificial para su segmento satírico y esta vez el foco estuvo puesto en Jesica Cirio. El programa presentó un video generado con IA en el que una versión virtual de la conductora protagoniza un número musical con estética de Broadway, al estilo del clásico "Chicago", para repasar con ironía los escándalos judiciales que la rodean desde hace años.

En la pieza, la falsa Cirio abre el show como una diva de cabaret y canta sobre la impunidad y los privilegios que existirían "en este país", mientras en pantalla aparecen imágenes de distintas figuras políticas. El número deriva luego en un repaso puntual por la propia historia sentimental de la conductora, con guiños a sus últimas parejas y a las causas judiciales que las atravesaron.

El costado humorístico del video se apoya en hechos reales. Cirio está investigada, junto a su exmarido Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa que se reactivó semanas atrás luego de que se filtraran videos donde se la ve manipulando fajos de dólares en un vestidor de la casa que compartían en el barrio Fincas de San Vicente. La Justicia sospecha que las imágenes datarían de 2023 y ordenó peritajes para determinar su autenticidad, mientras la defensa de la conductora pidió que ese material sea excluido como prueba.

El affaire Insaurralde no es el único que atravesó a Cirio en los últimos años. Su siguiente pareja, el financista Elías Piccirillo, con quien se casó en 2024, fue detenido meses después del casamiento acusado de estafas y de haber montado un operativo policial para incriminar a un examigo. Piccirillo permanece preso y su vínculo con los videos de los dólares también quedó bajo la lupa judicial. Actualmente, Cirio rehízo su vida junto al empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo.

Con tono paródico, el segmento de "Otro Día Perdido" retoma un recurso que el ciclo viene explotando desde su regreso al aire: usar herramientas de inteligencia artificial para comentar la actualidad de figuras públicas, algo que ya había hecho previamente con la propia Cirio a partir del anuncio de su embarazo. La estrategia le permite al programa combinar humor, tecnología y actualidad judicial en un mismo golpe de efecto, en un formato que se volvió una marca registrada del ciclo nocturno de eltrece.

El video generó rápida repercusión en redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y fragmentos del número musical, en línea con la respuesta que suelen tener este tipo de segmentos del programa cuando apuntan a figuras mediáticas atravesadas por escándalos judiciales.