La foto viral de siete Menem en el Congreso

Una curiosa foto circuló en las redes sociales, la imagen es de una de las familias vinculadas a la política más poderosas de las últimas décadas: los Menem. En la imagen se observa a Adrián, Zulemita, Martín, Eduardo "Lule", Fernando , Sharif y sentado, el ex senador Eduardo Menem, el actual patriarca máximo del clan. La historia de los Menem en la política argentina comenzó mucho antes de que el apellido se convirtiera en una de las marcas más influyentes del poder nacional.

Descendientes de inmigrantes sirios provenientes de Yabrud, una localidad ubicada al norte de Damasco, el verdadero apellido arábico de la familia es Menehem, que en los registros nacionales sintetizaron con la denominación actual. A comienzos del siglo XX, Saúl Menem y Mohibe Akil llegaron a La Rioja como parte de la corriente migratoria sirio-libanesa que se expandió por el interior argentino. Allí desarrollaron actividades comerciales y formaron una familia numerosa que tendría una influencia decisiva en la historia reciente.

De ese núcleo familiar surgieron Carlos Saúl y Eduardo, dos figuras que marcarían el ascenso del apellido desde la política provincial hasta las más altas esferas del Estado. La irrupción nacional de los Menem se produjo con la carrera política del mayor de los hermanos, quien fue gobernador de La Rioja en tres oportunidades y construyó una sólida estructura territorial dentro del peronismo. Tras la recuperación democrática de 1983 se convirtió en una de las principales figuras opositoras al gobierno de Raúl Alfonsín y, en 1989, llegó a la Presidencia de la Nación en medio de una profunda crisis económica.

Durante sus dos mandatos consecutivos, entre 1989 y 1999, impulsó un programa de reformas económicas basado en privatizaciones, apertura comercial y convertibilidad monetaria que transformó la estructura económica nacional, convirtiendoló en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia reciente del país, aunque reivindicado en sectores libertarios en la actualidad.

Paralelamente, su hermano Eduardo desarrolló una extensa trayectoria parlamentaria. Fue senador nacional durante más de dos décadas y ocupó la presidencia provisional del Senado, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del menemismo en el Congreso. Desde ese lugar construyó una red de vínculos políticos y técnicos que se mantuvo activa, incluso después del declive electoral del menemismo, hasta hoy en día. Durante años, el ex legislador fue considerado uno de los principales estrategas del justicialismo y una referencia obligada para dirigentes antikirchneristas dentro del partido fundado por Juan Domingo Perón.

Tras la muerte de Carlos Menem en 2021, lejos de desaparecer de la escena pública, la familia experimentó una nueva etapa de crecimiento político a partir de su alianza con Javier Milei. El vínculo comenzó durante la construcción nacional de La Libertad Avanza y tuvo como principal protagonista a Martín Menem, hijo de Eduardo Menem y sobrino del expresidente. Empresario radicado en La Rioja, el actual diputado fue uno de los primeros dirigentes provinciales que apostó por el proyecto libertario y se transformó en una pieza clave para la expansión territorial del espacio. Luego del triunfo presidencial de La Libertad Avanza en 2023, el riojano asumió la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, convirtiéndose en uno de los funcionarios más importantes del oficialismo.

Junto a él adquirió relevancia Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y sobrino del expresidente. De perfil históricamente bajo, se formó políticamente bajo el ala de su tocayo en la Cámara alta , desarrollando una extensa experiencia en el trabajo parlamentario. Con la llegada del mileismo se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei y fue incorporado a la estructura de la Secretaría General de la Presidencia, desde donde interviene en el armado político y electoral del oficialismo. Es descripto como uno de los principales operadores internos del Gobierno y un nexo entre la Casa Rosada, el Congreso y las provincias.

Por supuesto, la influencia familiar no se limita a esas dos figuras. Diversos relevamientos periodísticos identificaron al menos 17 integrantes de la familia Menem con cargos en organismos nacionales, el Congreso, dependencias descentralizadas y la administración pública riojana. Entre ellos aparecen Federico Sharif Menem, designado en la estructura administrativa de la Cámara de Diputados; Nazarena Menem, vinculada a la Auditoría General de la Nación; Lara Menem y Jorge Horacio Menem en organismos vinculados a la administración tributaria y aduanera; además de Amalia Menem y Carola Menem en distintas funciones legislativas. También figura Amado Omar Menem al frente del PAMI en La Rioja.

La presencia del apellido alcanza además a sectores alineados con el gobernador riojano Ricardo Quintela, adversario político de Milei. En la provincia ocupan cargos dirigentes como Alfredo Menem, ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social; Yamil Menem, titular de la Agencia de Espacios Públicos y Eventos; Roberto Carlos Menem en áreas administrativas; Marcelo Menem en Salud; Jorge Omar Nicolás Menem en el Tribunal de Cuentas y Ana Carla Menem dentro del Poder Judicial provincial. Esta dispersión evidencia que la influencia familiar trasciende las fronteras partidarias y mantiene presencia tanto en sectores libertarios como peronistas.

A más de tres décadas de la llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada, el apellido conserva una capacidad de influencia poco frecuente en la política argentina. Lo que comenzó con los descendientes de una familia de inmigrantes sirios instalada en La Rioja evolucionó en una estructura con presencia simultánea en el Congreso, el Poder Ejecutivo nacional, organismos descentralizados y administraciones provinciales.

La irrupción de La Libertad Avanza le otorgó una nueva centralidad al clan, que volvió a ocupar espacios estratégicos del Estado y recuperó protagonismo en la toma de decisiones nacionales. Entre la herencia del menemismo de los años noventa y la nueva experiencia libertaria, los Menem siguen siendo una de las familias con mayor peso específico dentro del sistema político argentino.

por R.N.