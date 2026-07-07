Tras una breve pausa, Macri vuelve a su ocupación favorita: ver el Mundial

La presencia de Mauricio Macri en el Mundial 2026 volvió a captar la atención pública luego de que se difundieran en las redes sociales una serie de imágenes y videos en los que aparece compartiendo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dos históricos goleadores de la selección argentina como Martín Palermo y Gabriel Batistuta. Las fotografías, publicadas desde el entorno de la FIFA y posteriormente replicadas por el propio ex mandatario, reflejaron una de las actividades institucionales desarrolladas en el marco de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, donde el fundador del PRO participa como una de las autoridades vinculadas a la conducción política del fútbol internacional.

El viaje del ex presidente argentino no respondió únicamente a una visita protocolar para presenciar encuentros del Mundial. Desde hace varios años, Macri mantiene una activa participación dentro de la estructura de la FIFA, organismo al que ingresó en 2020 como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, entidad dedicada al desarrollo de programas sociales, educativos y humanitarios vinculados al deporte. Desde ese cargo participa de reuniones con dirigentes de las distintas confederaciones, encuentros con leyendas del fútbol mundial, actividades institucionales y eventos destinados a promover proyectos de inclusión, infraestructura y desarrollo futbolístico en distintos continentes. Su presencia durante la Copa del Mundo forma parte de la agenda oficial de la Fundación y de la propia FIFA, encabezada por Infantino.

Durante la primera parte del torneo, Macri permaneció varios días en los Estados Unidos asistiendo a encuentros oficiales y compartiendo actividades con ex futbolistas, dirigentes y autoridades del fútbol internacional. En ese contexto también fue visto junto a su actual pareja, Dolores Teuly, quien lo acompañó en distintas jornadas del campeonato. Ambos fueron fotografiados en las tribunas y en diversos eventos organizados alrededor del Mundial, imágenes que luego circularon ampliamente en las redes sociales y en distintos medios argentinos.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue el encuentro que mantuvo con varios integrantes del plantel argentino campeón del Mundial de México 1986. En distintas actividades conmemorativas organizadas por la FIFA con motivo del cuadragésimo aniversario de aquella conquista, Macri se fotografió junto a varios de los históricos futbolistas que levantaron la Copa del Mundo con Diego Maradona como capitán. Las imágenes mostraron al ex mandatario compartiendo una extensa charla con varios de aquellos protagonistas, en un homenaje impulsado por la FIFA para reconocer a una de las selecciones más emblemáticas de la historia del fútbol.

Tras completar esa primera etapa de compromisos oficiales, Macri regresó a Buenos Aires para retomar su actividad política. Durante esos días mantuvo reuniones vinculadas a la conducción del PRO, encuentros con dirigentes partidarios y actividades privadas previamente programadas, motivo por el cual interrumpió momentáneamente su estadía en Norteamérica. Sin embargo, su agenda internacional contemplaba un nuevo viaje pocos días después, ya que debía participar nuevamente de compromisos institucionales organizados por la FIFA en la fase decisiva del campeonato.

Fue precisamente durante ese segundo viaje cuando se registraron las imágenes que se viralizaron en las últimas horas. En ellas se observa a Macri conversando distendidamente con Gianni Infantino, acompañado por Gabriel Batistuta y Martín Palermo, dos de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino, sumándose Maxi Rodríguez. Las fotografías reflejaron un clima distendido, con sonrisas y saludos entre los protagonistas, y rápidamente fueron compartidas por miles de usuarios en las redes sociales debido a la presencia conjunta de figuras muy representativas del fútbol argentino.

La función que desempeña Mauricio Macri dentro de la FIFA constituye uno de los cargos institucionales más relevantes ocupados por un dirigente argentino fuera de la Asociación del Fútbol Argentino. La Fundación FIFA fue creada con el objetivo de utilizar al fútbol como herramienta de integración social y desarrollo comunitario. Bajo esa estructura se financian proyectos educativos, sanitarios y deportivos en decenas de países, además de programas de asistencia para niños, jóvenes y poblaciones vulnerables. Como máxima autoridad ejecutiva de la entidad, Macri participa de la definición de esas políticas junto al Consejo de Administración y mantiene una relación directa con Gianni Infantino, quien preside la FIFA y supervisa las principales iniciativas desarrolladas por la Fundación.

La nueva aparición pública del ex presidente argentino durante el Mundial volvió a mostrar la cercanía que mantiene con las principales autoridades del fútbol internacional desde su desembarco en la FIFA. Las imágenes junto a Infantino, Batistuta y Palermo se sumaron a las fotografías difundidas días atrás con Dolores Teuly y a los encuentros que protagonizó con los campeones del mundo de 1986, consolidando una intensa agenda institucional en el marco del mayor evento deportivo del planeta mientras continúa desempeñando funciones de representación dentro de la estructura dirigencial de la FIFA.