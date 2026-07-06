Milei sacó pecho en redes sociales con una camiseta que le firmó Haaland

"Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...", posteó Javier Milei en su cuenta personal de X. Tras el triunfo del seleccionado noruego ante su par de Brasil por 2 a 1, en el partido de eliminatorias de los octavos de la Copa Mundial FIFA 2026, el presidente argentino aprovechó para compartir una imagen de una remera personalizada del Manchester City autografiada por el delantero Erling Haaland, entre otros jugadores del club inglés. Un aspecto distintivo de la camiseta firmada por los deportistas es que tiene el nombre del mandatario en su espalda junto con el numero 1, la posición de arquero que Milei asumía dentro de la cancha en su época de futbolista.

La actuación de Haaland frente a Brasil quedó inmediatamente inscripta entre las páginas más importantes de la historia del fútbol escandinavo. El delantero marcó los dos goles con los que Noruega derrotó al pentacampeón del mundo, resultado que significó la clasificación de su país a los cuartos de final por primera vez En la historia y consolidó al atacante como una de las grandes figuras del torneo. Noruega se medirá el sábado 11 de julio contra el seleccionado de Inglaterra.

Más allá de los dos goles que el noruego le dedicó a la verde amarela, el rendimiento del futbolista se destacó por su enorme despliegue físico. Durante todo el encuentro obligó a los centrales brasileños a retroceder varios metros, ganó reiteradamente los duelos individuales, ofreció permanentemente una referencia ofensiva para descargar el juego y aprovechó prácticamente cada oportunidad clara que tuvo frente al arco. Su eficacia volvió a confirmar una característica que lo distingue desde su irrupción en la élite: necesita muy pocas ocasiones para convertir. Esa contundencia terminó inclinando un partido que, desde el dominio territorial y la posesión, había favorecido durante largos pasajes al conjunto sudamericano.

Con este doblete, Haaland alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo y se consolidó como uno de los máximos artilleros del certamen junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Además, elevó a 30 su impresionante registro de goles en los últimos 17 partidos disputados con la selección noruega, una cifra que refleja el extraordinario momento futbolístico que atraviesa y que explica por qué es considerado uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial.

La victoria también representó un hito histórico para Noruega. El seleccionado escandinavo siempre fue considerado como un equipo de segunda línea y no disputaba un Mundial desde Francia 1998. Además, los nórdicos nunca habían conseguido acceder a los cuartos de final. Bajo la conducción de Solbakken, el equipo construyó una identidad basada en el orden táctico, la intensidad física y el aprovechamiento de la jerarquía de futbolistas como Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Schjelderup. El triunfo sobre Brasil confirmó la consolidación de un proyecto que los posicionó en el primer plano del fútbol internacional.

Por otro lado, el nivel internacional del jugador tiene continuidad en su trayectoria con Manchester City. Desde su llegada procedente del Borussia Dortmund en 2022, Haaland revolucionó el ataque del equipo inglés. En su primera temporada estableció el récord de goles en una edición de la Premier League con 36 tantos, fue máximo goleador del campeonato inglés y desempeñó un papel decisivo para que el City conquistara el histórico triplete compuesto por la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League.

Posteriormente continuó acumulando títulos nacionales e internacionales mientras mantenía registros goleadores extraordinarios, consolidándose como uno de los delanteros más temidos del planeta. Los analistas destacan que una de las principales virtudes del noruego consiste en adaptar sus características al contexto táctico de cada equipo. En el Manchester City participa de un sistema de posesión prolongada, donde debe convivir con un elevado volumen de pases antes de atacar el área. Con Noruega, en cambio, suele actuar en un esquema mucho más vertical, basado en recuperaciones rápidas y transiciones ofensivas.

En ambos escenarios consigue mantener una eficacia goleadora sobresaliente y una capacidad de adaptación que volvió a quedar demostrada frente a Brasil, donde convirtió dos de las oportunidades más claras que tuvo y cambió por completo el destino de una eliminatoria que parecía favorable al conjunto sudamericano. Mientras Haaland sigue anotando, Milei lo observa con atención desde la Quinta de Olivos.