Las salidas esotéricas de los jefes de Gabinete: la teoría de la luna llena

El sábado 27 de junio los hermanos Milei aceptaron la renuncia de Manuel Adorni. El timing, luego de cuatro meses de escándalo, tuvo varios sentidos. Uno fue político: el Congreso se estaba preparando para interpelar al entonces jefe de Gabinete, una votación que ya Patricia Bullrich había avisado que venía más que complicada. Después pesó también el factor emocional. Tal cual venía relatando el entorno del saliente funcionario, que además lo dejó dicho en su carta despedida, él estaba al borde del colapso emocional y no iba a poder resitir la presión de tener que plantarse frente a la oposición en el recinto.

Sin embargo, los que conocen cómo funciona este oficialismo -en especial cómo opera Karina Milei- se animaron a deslizar otra hipótesis: la teoría de la luna llena.

A priori puede parecer extraño que en la cúpula de un gobierno se tomen decisiones trascendentales amparándose en fundamentos astrológicos o incluso esotéricos. Sin embargo, quienes creen eso o no conocen quiénes son los hermanos que manejan al país, o no vienen siguiendo con atención lo que publica este medio desde el 2022, cuando el fenómeno libertario empezó a crecer y ya desde entonces NOTICIAS registraba el peso importante que tenían los elementos sobrenaturales en este espacio. Por eso es que no debería sorprender que algunas salidas de peso del oficialismo en estos años hayan coincidido en el momento en que la luna aparece enteramente iluminada.

La astrología sostiene que las distintas fases lunares repercuten en las personas, desde su estado de ánimo hasta la toma de decisiones. En ese sentido, la luna llena no es un momento más: es el más indicado para los cierres de ciclo, desde dejar trabajos hasta terminar una relación. Karina Milei, que se entrenó en el arte de la comunicación interespecies, registros akáshicos y las constelaciones familiares, parecería inclinarse por esta versión. Adorni fue echado del Gobierno horas antes de la luna llena de junio. Y no fue el único: sucedió lo mismo con Guillermo Francos (31 de octubre de 2025, cuatro días antes de la luna llena) y su predecesor, Nicolás Posse (23 de mayo de 2024, exactamente en la misma noche). Creer en las fuerzas del cielo o reventar.