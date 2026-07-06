El biógrafo de Milei defiende a la diputada Villaverde: "Los imbéciles que dicen que fue narcotraficante"

El escritor y biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, salió a respaldar públicamente a la diputada nacional Lorena Villaverde tras la difusión de una foto junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. En su publicación en X, Márquez calificó a Villaverde como "la gran Diputada" y dedicó el posteo a "los imbéciles que inventaron que fue narcotraficante en USA".

La imagen, compartida el 4 de julio, correspondería al festejo anticipado del 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, organizado por Lamelas en el Palacio Bosch el pasado 30 de junio. Del evento participaron Javier Milei, buena parte del gabinete nacional y numerosos legisladores de La Libertad Avanza, aunque no hay confirmación oficial de que la foto de Villaverde haya sido tomada en esa ocasión puntual.

Villaverde es diputada nacional por Río Negro desde 2023, con mandato hasta 2027, y referente de La Libertad Avanza en esa provincia. En 2025 había sido electa senadora, pero su candidatura quedó trabada por impugnaciones de la oposición vinculadas a una causa judicial en Estados Unidos.

Según registros judiciales de ese país, en 2002 Villaverde fue detenida en el aeropuerto de Sarasota, Florida, por una causa vinculada al transporte de cocaína. Fue condenada y estuvo presa, aunque la causa se cerró años después, alrededor de 2017, por prescripción. La diputada niega haber sido narcotraficante, sostiene que se trató de "una trampa" y asegura tener la ficha limpia.

También se la vinculó, por relaciones personales y de negocios, con Fred Machado, empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos, algo que ella también desmiente.

La publicación de Márquez busca instalar que la cercanía de Villaverde con la embajada estadounidense contradice cualquier versión sobre antecedentes de narcotráfico, en un intento de despejar la controversia que la rodea desde 2025 y que la oposición todavía utiliza para cuestionar su rol institucional.