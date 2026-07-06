Jorge Asís sobre la asunción de Santilli como jefe de Gabinete: "Oportunista de las desgracias"

El escritor y periodista Jorge Asís volvió a mostrar su estilo filoso para retratar la coyuntura política. Esta vez el elegido fue Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete, a quien definió sin vueltas como el "oportunista de las desgracias".

En su columna, publicada en su cuenta de X, Asís describe a Santilli como "el Peronista Originario", apodado "el Bermellón", y lo asocia con el signo chino Cabra de Fuego, al que le atribuye una "suerte infinita". Según su relato, meses atrás Santilli aspiraba apenas al tercer lugar en la lista de diputados, hasta que la salida de José Luis Espert —a quien apoda "Cárcel o Bala"— lo dejó en la cima de la nómina bonaerense.

No es la primera vez que Asís recurre al horóscopo chino o a referencias astrológicas para caracterizar a dirigentes políticos, un recurso habitual en su estilo de escritura, que combina el análisis político con etiquetas propias y una prosa cargada de metáforas.

Ese golpe de fortuna, sostiene el autor, le permitió a Santilli "seducir políticamente a la Guantanamera", en referencia a Karina Milei. Poco después juró como ministro del Interior, cargo desde el que —según Asís— buscó "seducir sin perversidad a los gobernadores fronterizos". Mientras tanto, la crisis de Manuel Adorni se extendía en lo que el escritor llama una "agonía literaria de cuatro meses", tiempo que Santilli habría aprovechado para ganarse la confianza de Javier Milei, a quien menciona como el "devaluado hermanito de la Guantanamera protectora".

El desenlace de esa escalada llega con la asunción de Santilli como cuarto jefe de Gabinete de la gestión libertaria, tras la salida formal de Adorni, oficializada mediante el Decreto 548/2026. Asís cierra su columna con una definición contundente: "La destreza del oportunista de las desgracias es admirable, casi ejemplar", y anticipa que "ampliará" su análisis en próximas publicaciones.

Este comentario se suma a una serie reciente de intervenciones del escritor sobre el Gobierno: semanas atrás, en una columna publicada en NOTICIAS, había señalado que el círculo rojo empezaba a retirarle su respaldo al Presidente, en momentos en que el Ejecutivo además debía lidiar con el conflicto universitario y la salida de Adorni.