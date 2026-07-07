El hermético mensaje de Milei por la baja del riesgo país: "TMAP. MAGA. VLLC"

Javier Milei volvió a apelar a su fórmula de cabecera para festejar en redes una buena noticia económica. El Presidente compartió un posteo del economista Adrián Ravier, quien había destacado que el riesgo país tocó su valor más bajo de la gestión y el mínimo en más de ocho años, y respondió con tres siglas que ya forman parte de su repertorio habitual: "TMAP. MAGA. VLLC".

Se trata de una combinación que el mandatario usa con frecuencia frente a datos que interpreta como una confirmación de su rumbo económico. TMAP corresponde a "Todo Marcha de Acuerdo al Plan", una consigna que también repite el asesor Santiago Caputo y su entorno digital como señal de conformidad con la estrategia oficial, más allá de las controversias que puedan rodear la coyuntura. MAGA es la adaptación directa del eslogan de Donald Trump, "Make America Great Again", que Milei reversiona como "Make Argentina Great Again". Y VLLC remite a "Viva la Libertad, Carajo", la frase con la que el líder libertario suele cerrar sus discursos desde la campaña de 2023.

El posteo de Ravier al que respondió Milei se dio en el marco del anuncio del programa financiero 2026-2027, presentado este lunes por el equipo económico que conduce Luis "Toto" Caputo. Según precisó el ministro, el objetivo hacia el final de un eventual segundo mandato de Milei es que la Argentina alcance la categoría de investment grade, aunque aclaró que el regreso a los mercados internacionales de deuda no constituye un objetivo en sí mismo sino "una opción" del Gobierno.

Tras esa presentación, el índice que elabora el banco JP Morgan profundizó su tendencia bajista y cerró la rueda del lunes en 408 puntos básicos, el nivel más bajo desde que Milei asumió la presidencia. La baja se dio en un contexto de mejora generalizada de los activos argentinos, con subas en acciones que cotizan en Wall Street y ganancias sostenidas en los bonos soberanos.

El uso de esta trilogía de siglas no es nuevo: Milei suele recurrir a ella cada vez que el riesgo país perfora un piso relevante o cuando datos económicos —como los índices de inflación— refuerzan su relato de gestión. En el mismo sentido, sería esperable que el Presidente vuelva a apelar a esta fórmula si el indicador continúa retrocediendo en las próximas ruedas, algo que el propio equipo económico busca consolidar de cara a los vencimientos de deuda proyectados hasta 2027.