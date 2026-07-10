Santiago Caputo se aferra al Gobierno: posteó un cuadro de él abrazado a Milei

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a mostrar su lealtad incondicional hacia Javier Milei con un nuevo posteo en redes sociales. Compartió una fotografía en la que aparece detrás del mandatario, como una suerte de custodio personal, y acompañó la imagen con la frase: "Viviré y moriré en mi puesto".

Esa publicación fue distinta de otra que Caputo había compartido horas antes, ese mismo 9 de julio, día en que se conmemora la Independencia argentina: una imagen generada con inteligencia artificial que emula un óleo antiguo, en la que se lo ve abrazado a Milei, sin ninguna frase ni leyenda adicional. Aunque ambos posteos se dieron en la misma jornada, no guardan relación directa entre sí y refuerzan, cada uno a su manera, el mensaje de cercanía y fidelidad hacia el Presidente.

Desde diciembre de 2023, Caputo ocupa un rol de asesor externo que le permitió integrar el círculo íntimo del jefe de Estado sin ocupar ningún cargo ministerial. Junto al Presidente y su hermana, la secretaria general Karina Milei, conforma el denominado "triángulo de hierro" que maneja los principales hilos de la gestión libertaria.

Esa lealtad pública se exhibe en medio de una interna cada vez más tensa entre Caputo y Karina Milei, que desde mediados de 2024 disputan espacios de poder dentro de La Libertad Avanza. La pulseada se profundizó tras la crisis judicial de Manuel Adorni e incluyó episodios como el avance karinista sobre áreas vinculadas a Caputo, entre ellas el control parlamentario de la SIDE. Pese al conflicto, Milei marcó equidistancia entre ambos sectores y llegó a definir públicamente a Caputo como "un hermano".

Para Caputo, la gestión de Milei es "el Gobierno más importante y transparente de la historia argentina" y su objetivo es contribuir a que se convierta en "el mejor mandatario" de la historia, a través de reformas que transformarían a la Argentina en "el país más libre del mundo".

El vínculo entre ambos es anterior a la presidencia: la relación con Caputo fue clave para convencer a Milei de lanzar su candidatura. Caputo conoció a Ramiro Marra, luego expulsado de LLA, en el colegio Manuel Belgrano; junto a Eugenio Casielles lo acercaron a la campaña legislativa de 2021. Entre 2022 y 2023 se encargó del desarrollo estratégico hasta ser calificado por Milei como "el verdadero arquitecto" de la victoria libertaria.