Zohran Mamdani aseguró en una conferencia que Egipto fue robado

En medio de una conferencia de prensa destinada a anunciar mejoras en el transporte público, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendió al introducir una referencia futbolera que rápidamente captó la atención. Aseguró, en tono distendido, que "a Egipto lo robaron" en su partido frente a la Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

El comentario surgió mientras el jefe comunal explicaba los beneficios de un plan para agilizar el servicio de colectivos en la ciudad. "Para cuando llegue el fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer", afirmó Mamdani ante la prensa, al vincular la reducción de los tiempos de viaje con la vida cotidiana de los neoyorquinos. La frase generó risas entre los presentes.

Más tarde, consultado por un periodista sobre su afirmación, el alcalde redobló la apuesta en tono humorístico: "Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...", deslizó, sin profundizar en el análisis del encuentro.

Lo de Mamdani, en el cruces entre política y deporte, llega detrás del reclamo del presidente Donald Trump quien llamó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se revise la suspensión de un jugador de la selección de Estados Unidos.

El caso giró en torno al delantero Folarin Balogun, quien había marcado tres goles en el torneo y fue expulsado tras una acción en la que impactó con los tacos cerca del tobillo del bosnio Tarik Muharemovic, lo que derivó en una tarjeta roja directa. Sin embargo, en una decisión que generó sorpresa, la junta disciplinaria de la FIFA resolvió posteriormente suspender la sanción sin ofrecer explicaciones públicas detalladas, lo que alimentó especulaciones sobre posibles presiones externas.

Trump, que mantiene una relación cercana con Infantino, confirmó que había intervenido para solicitar la revisión del castigo. "Lo único que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera una falta", aseguró el mandatario ante periodistas, y fue más allá al cuestionar al árbitro que sancionó la jugada, al que calificó como "muy sospechoso".