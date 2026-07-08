Video: el colectivero que frenó para festejar el tercer gol argentino con los pasajeros

La clasificación agónica de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial dejó innumerables escenas de emoción en todo el país, replicadas en plazas, bares y también arriba de un colectivo. Una de las más comentadas de las últimas horas tuvo como protagonista a un chofer de colectivo urbano de la ciudad de Córdoba, que detuvo la marcha de la unidad para celebrar el gol de Enzo Fernández junto a los pasajeros.

El episodio ocurrió mientras el colectivo circulaba por barrio Güemes, en los minutos finales del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final. En el video, que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, se observa que tanto los pasajeros como el conductor seguían con atención cada alternativa del encuentro a bordo de la unidad, con la mirada puesta en algún celular que transmitía el partido.

Cuando Enzo Fernández convirtió el 3-2 definitivo, en pleno descuento, la euforia se apoderó del colectivo. El chofer frenó la marcha en plena calle y se sumó a la celebración junto con los pasajeros, mientras desde el interior del vehículo se escuchaban gritos, aplausos y festejos por la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La reacción quedó registrada por uno de los presentes y se multiplicó rápidamente en distintas plataformas, donde miles de usuarios compartieron el video en cuestión de minutos.

El gol de Enzo Fernández selló una remontada histórica de la Selección argentina frente a Egipto. Después de estar dos goles abajo en el marcador a falta de pocos minutos para el final, el conjunto albiceleste logró dar vuelta el partido por 3-2 y aseguró su lugar en los cuartos de final, un resultado que desató festejos multitudinarios en distintos puntos del país, desde el interior hasta el conurbano bonaerense.

El video del colectivero cordobés se sumó así a la larga lista de imágenes virales que dejó una noche inolvidable para los hinchas argentinos, que vieron a la Selección remontar un partido que parecía perdido a minutos del final y que ya se transformó en una de las postales más recordadas de esta etapa del Mundial.

Como suele ocurrir con este tipo de registros, el video del colectivo detenido en barrio Güemes generó un sinfín de comentarios en las redes, donde los usuarios destacaron tanto la reacción espontánea del chofer como la complicidad de los pasajeros, que no dudaron en acompañar el festejo pese a que la unidad seguía en pleno recorrido.