Encuesta: el 46,3 por ciento dice que la situación futura del país será "peor" o "mucho peor"

Un nuevo relevamiento de la consultora Management & Fit, realizado entre el 12 y el 26 de junio, mostró un deterioro en la mirada de los argentinos sobre el futuro del país. Según el estudio, el 46,3% de los encuestados considera que la situación estará "peor" o "mucho peor" dentro de un año, frente al 46,0% registrado en mayo.

En paralelo, la expectativa de mejora bajó al 34,7%, con una disminución de 0,6 puntos respecto a la medición anterior, mientras que la percepción de que la situación se mantendrá "igual" subió 2,6 puntos. La visión negativa aumenta particularmente entre las mujeres, los mayores de 39 años y las personas con nivel educativo bajo.

El informe también arrojó una caída en la imagen de la gestión nacional. La aprobación de Javier Milei descendió a 37,3%, 0,6 puntos menos que en mayo, mientras que la desaprobación trepó al 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato. El nivel de confianza en el Gobierno también retrocedió levemente, hasta el 37,8%.

Respecto al humor social, la encuesta detectó que los sentimientos negativos –preocupación, desconfianza y tristeza– alcanzan el 65,2% de las menciones, frente a un 33,4% de sentimientos positivos como la esperanza y la expectativa. En cuanto a los principales problemas del país, la inflación continúa en el primer lugar con el 22,4% de las menciones, aunque bajó 2,2 puntos respecto a mayo. En segundo lugar se ubicó la corrupción, que subió al 20,6%. En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes lidera las preocupaciones con el 23,9%, y las cuestiones económicas concentran el 72,7% de las respuestas.

Frente a la posibilidad de un cambio de rumbo, un 55,4% de los consultados votaría por un cambio total de gobierno y de políticas si las elecciones presidenciales fueran mañana, mientras que un 41,4% optaría por algún tipo de continuidad de la gestión actual.

En cuanto a la interna del oficialismo, el 73,8% considera que los conflictos dentro del Gobierno afectan su capacidad de gestión, y un 71,2% cree que los episodios de corrupción vinculados a la gestión repercuten negativamente en su confianza hacia el Ejecutivo.

Respecto a los ingresos del grupo familiar, un 52,1% manifestó que no le alcanza para cubrir los gastos, ya sea con "algunas" o con "grandes" dificultades, mientras que el 84,1% reconoció haber limitado sus hábitos de consumo en el último año, principalmente postergando compras no esenciales.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados a nivel nacional, con un margen de error de +/-2,1% y un nivel de confianza del 95%.