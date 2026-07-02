Encuesta: el 57,1 por ciento cree que la situación del país es "mala" o "muy mala"

Managment & Fit dio a conocer su encuesta, desarrollada entre el 12 y 26 de junio, relevando 2600 casos efectivos en el país. Si bien la evaluación sobre la situación general alcanzó tan solo un 17,3% de perspectiva positiva, disminuyendo apenas un 0,9 respecto a mayo, la situación económica personal en los encuestados se presento mucho más negativa para el 40,7%, en contraste con la positiva para un 25,3% de los casos, siendo la inflación el principal problema para los encuestados.

La desaprobación de la gestión presidencial de Javier Milei alcanzó en junio su pico histórico más alto al trepar al 58,2% , según reveló el último monitoreo nacional de la consultora. De acuerdo con los datos publicados, el respaldo explícito a la conducción nacional experimentó una leve caída de 0,6 puntos para situarse en el 37,3% , reflejando un marcado desgaste en el humor social.

Este adverso panorama político se sustenta en una aguda percepción sobre la marcha económica, donde se destaca de manera contundente que el 57,1% de los encuestados califica la situación económica y social del país como "mala" o "muy mala" , manteniendo un nivel de negatividad casi idéntico al registrado el mes anterior. En contrapartida, la evaluación positiva sobre el estado de la nación retrocedió 0,9 puntos porcentuales, quedando reducida a un marginal 17,3% .

Los indicadores de confianza en la administración libertaria ratifican la tendencia declinante, con un índice de desconfianza que asciende al 60,5% , frente a una confianza que cayó al 37,8% . El informe destaca además que para el 65,2% de los argentinos el presente del país genera sentimientos negativos de desilusión e incertidumbre.

Al indagar en la economía cotidiana de los hogares, las principales preocupaciones declaradas se concentran de manera prioritaria en la "dificultad para llegar a fin de mes", que lidera con el 23,9% , seguida muy de cerca por el malestar derivado de los "bajos ingresos", con un 19,4% de las menciones totales. Asimismo, los encuestados señalaron que los recientes episodios de sospechas de corrupción que salpicaron al oficialismo impactaron negativamente en el 71,2% de sus niveles de credibilidad hacia las autoridades vigentes.

En cuanto a la valoración individual de las figuras políticas, la imagen personal de Javier Milei exhibió un comportamiento ambivalente. Si bien su imagen negativa se redujo levemente hasta el 52,1% tras el fuerte salto registrado en mayo, su imagen positiva continuó en descenso y se ubicó en el 30,3% , cediendo terreno frente a la consideración de una gestión regular.

Al analizar el posicionamiento general, Management & Fit ubicó a dirigentes de la oposición y del propio gabinete con mejores diferenciales. Medido estrictamente por el nivel de imagen positiva bruta, el ranking es liderado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un 34,1% , secundado por Cristina Fernández de Kirchner con un 33,5% , y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con un 32,9% , relegando al jefe de Estado al cuarto lugar. En todos los casos de los dirigentes posicionados, la imagen negativa es muy superior.

Con vistas al futuro político, el estudio expone un fuerte deseo de recambio, dado que el 55,4% de la población demanda un cambio total de rumbo y de gobierno. Sin embargo, la persistente fragmentación de la oposición le permite al oficialismo conservar un núcleo duro de cara a los próximos desafíos electorales, reteniendo un 41,4% que votaría por la continuidad del proyecto actual.

De cara al mediano plazo, el informe concluye con una luz de alarma significativa respecto del horizonte presidencial de 2027: ante la consulta sobre cuál es el escenario que genera mayor inquietud a futuro, una eventual reelección de Javier Milei se posicionó como el principal temor colectivo con el 44,3% de las respuestas, superando al temor que infunde un posible retorno del peronismo al poder, opción escogida por el 38,6% de los participantes.





