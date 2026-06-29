Cuando Nacho Levy decía que había que "vencer al patriarcado"

Nacho Levy, periodista y uno de los referentes más reconocidos de La Garganta Poderosa, está en el centro de una polémica por la denuncia pública de su ex pareja, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, quien describió haber atravesado una relación de abuso emocional. En ese contexto, comenzó a circular en redes una vieja entrevista del periodista en la que reflexionaba sobre Maradona y el fútbol y en la que aparece el concepto de "patriarcado" de manera llamativa.

En aquel reportaje, Levy había dicho: "Creo que fundamentalmente nos representa también porque cada tanto vemos un gol con la mano y también porque nos damos cuenta cuántas jugadas nos faltan para poder vencer a Inglaterra por afuera de la cancha o para poder vencer al patriarcado. Yo creo que Diego es las venas abiertas del fútbol. Es un país que sangra por la herida y es la villa en carne viva". La frase, que en su momento pasó como parte de un análisis político y cultural sobre el deporte, adquiere hoy una resonancia completamente diferente a la luz de lo que denunció Cecilia Ce.

La psicóloga había publicado una serie de mensajes en sus redes sociales describiendo dinámicas de control y violencia psicológica en su vínculo con Levy, sin nombrarlo inicialmente. El nombre del periodista no tardó en salir a la luz. "Atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante", escribió Ce, quien también respondió a quienes se preguntaban cómo podía haberle pasado algo así a una especialista en la materia. "Hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades", señaló, y definió el abuso emocional como "íntimo, intencional e intermitente: soy encantador / te hago daño".

También expresó su solidaridad con Ce la actriz Gloria Carrá, ex pareja de Levy. "Me solidarizo con las mujeres que atravesamos situaciones de violencia", publicó Carrá en sus redes. Ante la pregunta de por qué la eligió a ella como víctima, Cecilia Ce fue contundente: "Yo salí y hablé".