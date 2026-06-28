Outsiders de la cartelera: cambio de hábito

En el teatro suele decirse que no hay atajos. Que para llegar al centro de una comedia musical hacen falta años de formación en actuación, canto y danza, una disciplina que comienza de joven y se perfecciona durante décadas. Sin embargo, la temporada de invierno porteña demuestra que, de tanto en tanto, aparecen excepciones capaces de romper esa lógica. Cocineros, humoristas, modelos, conductores y figuras nacidas en otros escenarios hoy ocupan lugares protagónicos en los grandes tanques de la cartelera porteña y, lejos de limitarse a aprovechar su popularidad, sorprenden por el nivel de sus interpretaciones.



No se trata de un fenómeno improvisado. Detrás de cada debut hubo meses de entrenamiento físico, ensayos vocales, clases de actuación y jornadas que se extienden durante horas para sostener funciones de miércoles a domingos, con dobles presentaciones los sábados. En una plaza teatral como Buenos Aires, considerada una de las grandes capitales mundiales de la comedia musical junto con Londres y Nueva York, la exigencia artística no admite concesiones. El público tampoco. Y los críticos, menos.



Sorpresa y media. Quizás el caso más inesperado sea el de Damián Betular. El prestigioso pastelero, convertido en una de las figuras más queridas de la televisión, aceptó el desafío de interpretar a Edna Turnblad en "Hairspray", bajo la dirección de Fer Dente. Lo que comenzó como una apuesta audaz terminó convirtiéndose en una de las revelaciones teatrales del año. Su transformación física, el trabajo vocal y la composición del entrañable personaje recibieron elogios tanto de la crítica como del público, que descubrió una faceta artística completamente desconocida del chef. La producción agotó funciones incluso antes de su estreno y se consolidó rápidamente entre los mayores éxitos comerciales de la temporada.



También sorprendió Pichu Straneo. Durante más de dos décadas construyó una carrera ligada al humor televisivo, desde "Sin Codificar" hasta los actuales formatos de streaming. Sin embargo, aceptó el desafío de interpretar a Vlad Popov en "Anastasia", un personaje que exige precisión actoral, presencia escénica y un importante despliegue vocal. Según contó, fue su propia hija quien insistió para que aceptara una propuesta que terminó modificando el rumbo de su carrera. Sobre el escenario encontró un registro completamente diferente al que lo hizo popular y terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del musical.



Algo similar ocurrió con Sebastián Almada. Durante años fue identificado por el gran público con las imitaciones, el humor y los cuadros musicales de los programas de Marcelo Tinelli. Sin embargo, "Charlie y la fábrica de chocolate" le permitió exhibir una madurez artística que trasciende el entretenimiento televisivo. Compartiendo escenario con Agustín "Soy Rada" Aristarán, Almada demuestra solvencia como actor, cantante y bailarín dentro de una de las producciones técnicamente más complejas de la cartelera. El propio artista confesó que, cuando recibió el llamado para integrar el elenco, sintió que "le temblaban las piernas", consciente del enorme compromiso que implicaba ingresar al universo de la comedia musical profesional.



En ese mismo espectáculo también sobresale Mery del Cerro. La modelo y actriz, cuya trayectoria estuvo históricamente vinculada a la televisión y la moda, encontró en el musical una nueva etapa profesional. Su participación confirma que la preparación integral puede derribar prejuicios sobre los límites entre distintas disciplinas artísticas. Su trabajo escénico acompaña el despliegue visual y coreográfico de una producción que se convirtió en uno de los grandes atractivos familiares del invierno.



Sin escalas. La transformación de Lizy Tagliani también merece un capítulo aparte. Después de comenzar como peluquera, conquistar la televisión y consolidarse como conductora radial, asumió uno de los personajes más emblemáticos del teatro musical: la Señorita Hannigan en "Annie". La villana, tan divertida como compleja, exige potencia vocal, dominio del humor, actuación y coreografías permanentes. Lizy encontró allí un papel que combina su enorme carisma con un notable crecimiento interpretativo, aportándole además una sensibilidad especial por la identificación personal que siente con la historia de adopción que atraviesa la obra.



La presencia de estas figuras también responde a una lógica que el mercado teatral conoce desde hace años. Los productores encuentran en ellas un doble beneficio. Por un lado, llegan con millones de seguidores construidos en televisión, redes sociales o plataformas digitales, capaces de atraer nuevos espectadores que quizás nunca habían asistido a una comedia musical. Por otro, una vez atravesado el fenómeno de la convocatoria, sostienen su permanencia gracias al trabajo cotidiano sobre el escenario. Ninguno podría mantenerse durante meses en cartel si el talento no acompañara la popularidad.



El resultado termina fortaleciendo a toda la industria. Los elencos reúnen a grandes figuras del teatro musical formadas durante años con artistas provenientes de otros universos, generando un intercambio que enriquece ambos mundos. Los recién llegados incorporan la rigurosidad técnica del género, mientras que las producciones suman personalidades capaces de ampliar el alcance de cada espectáculo.



La temporada invernal de 2026 confirma, así, que el verdadero pasaporte para ingresar a la primera división del teatro no es la profesión de origen, sino la capacidad de asumir el desafío con humildad, disciplina y trabajo. Betular, Pichu, Almada, Lizy y Mery del Cerro llegaron desde escenarios completamente distintos. Hoy, entre canciones, coreografías y ovaciones, demuestran que también pertenecen al universo de la gran comedia musical argentina.

Galería de imágenes