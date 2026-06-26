Santa Fe: una delincuente terminó desnuda tras forcejear con su víctima

Un insólito intento de robo registrado por cámaras de seguridad en la localidad santafesina de San Justo derivó en la detención definitiva de la delincuente bajo un complejo escenario penal tras una bizarra secuencia de forcejeos, nudismo involuntario, una posterior venganza vandálica y la aplicación de estrictos protocolos de seguridad institucional .

El episodio, ampliamente viralizado en redes sociales, expuso de manera cruda las tensiones cotidianas en torno a la inseguridad comercial y las pautas que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe intenta estandarizar para evitar tragedias en el sector privado. El caso coincide temporalmente con la implementación de un severo y debatido paquete de reformas penales enviado por el Poder Ejecutivo provincial, liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, para combatir la delincuencia en todo el territorio santafesino.

El hecho delictivo ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana en un almacén ubicado sobre la calle San Martín, entre Belotti y Milessi, en pleno centro de la ciudad de San Justo. De acuerdo con las filmaciones de seguridad provistas por medios locales, la mujer ingresó al local simulando ser una clienta común. Tras solicitar una bebida alcohólica, esperó un momento de distracción para abalanzarse con rapidez sobre el mostrador e introducir sus manos directamente en el interior de la caja registradora, logrando alzarse con un botín inicial de aproximadamente 7.000 pesos en efectivo.

La maniobra no pasó desapercibida para la empleada del comercio. A partir de allí, se desató un feroz enfrentamiento físico: mientras la ladrona propinaba golpes de puño en la cabeza de la trabajadora para asegurar su huida, la empleada se aferró con violencia a la vestimenta de la atacante. El nivel de resistencia y tironeo fue tal que el dinero cayó desparramado por el piso y la víctima logró quitarle el buzo y la remera a la asaltante. La delincuente terminó completamente desnuda de la cintura para arriba, en topless, huyendo inicialmente del establecimiento a pie por la vía pública mientras intentaba cubrirse e insultaba a las víctimas.

La crónica delictiva sumó un capítulo de absoluta impunidad apenas dos horas más tarde, cerca de las 10:00 de la mañana, cuando la misma malhechora regresó al local. Lejos de amedrentarse por haber quedado expuesta ante las cámaras, ingresó al comercio de forma desafiante y amenazó a los empleados con la insólita exigencia de que eliminaran el video que ya comenzaba a circular en internet.

Tras una acalorada discusión con el personal y ante la inminente llamada al servicio de emergencias, la agresora se retiró, tomó un cascote de la calle y destrozó uno de los vidrios principales de la fachada del negocio. Esta acción fue el detonante para que vecinos de la cuadra intervinieran directamente, reduciéndola en la vereda hasta el arribo de la Policía de Santa Fe, que efectuó su arresto inmediato.

La situación judicial actual de la detenida, identificada como una joven de 20 años de edad, quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . Tras confirmarse su arresto formal, las autoridades judiciales procedieron a imputarla formalmente por los delitos concurrentes de tentativa de robo en concurso real con daños materiales y amenazas calificada .

Debido a que el hecho quedó íntegramente registrado por el circuito cerrado de videovigilancia y complementado por el testimonio de la propietaria (una mujer de 64 años), la fiscalía evalúa la aplicación de un proceso de flagrancia. La imputada permanece alojada en una dependencia policial de la Unidad Regional XVI a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si continuará el proceso en prisión preventiva atendiendo a la peligrosidad demostrada en su regreso violento al comercio.