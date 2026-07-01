Video: la brutal pelea entre Gendarmes y el personal de la CNEA despedido

El conflicto gremial en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) escaló este martes hasta convertirse en uno de los enfrentamientos laborales más tensos de las últimas semanas, luego de que trabajadores nucleados en Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocuparan la sede central del organismo, en el barrio porteño de Núñez, para rechazar una nueva tanda de cesantías. La protesta concluyó con el ingreso de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, que desalojaron el edificio en medio de forcejeos, empujones y denuncias sindicales por una "represión" contra los manifestantes, mientras desde el organismo sostuvieron que no se trató de despidos masivos sino de la no renovación de contratos temporarios como parte de un proceso de reorganización administrativa.

El detonante del conflicto fue la comunicación enviada a decenas de trabajadores mediante el sistema de documentación electrónica del Estado, donde se notificó la finalización de sus vínculos laborales. Si bien las cifras variaron según la fuente consultada, desde ATE se denunció inicialmente alrededor de un centenar de despidos y posteriormente habló de más de 170 cesantías acumuladas, la conducción de la CNEA afirmó que únicamente dejaron de renovarse 61 contratos temporarios y negó que se hubieran desvinculado ingenieros nucleares o personal técnico altamente especializado.

Según la explicación oficial, la medida alcanzó exclusivamente a contrataciones que vencían el 30 de junio y respondió a un proceso de reordenamiento de la planta, procurando preservar las áreas estratégicas vinculadas al desarrollo nuclear argentino. Los sindicatos, en cambio, rechazaron esa explicación y sostuvieron que las bajas forman parte de un proceso mucho más amplio de reducción del Estado.

Desde ATE denunciaron que las cesantías afectan tanto a administrativos como a profesionales, investigadores y técnicos, sin criterios transparentes y con consecuencias directas sobre proyectos científicos considerados estratégicos. Los representantes gremiales afirmaron además que el organismo viene atravesando un proceso sostenido de vaciamiento debido a renuncias de personal especializado provocadas por el deterioro salarial y la falta de reemplazos.

La secretaria general de ATE en la CNEA, Carolina Komar, explicó que "empezaron a llegar los avisos de no renovación del contrato a unos 60 compañeros, a través del portal de documentación electrónica y sin previo aviso". Agregó que "los despidos fueron en distintos lugares y de gente totalmente disímil: administrativos, profesionales, técnicos. No estamos encontrando un patrón y tampoco una explicación de por qué se decidió despedir a gente que viene a trabajar, que cumple". La dirigente sostuvo además que "lo que estamos viendo es que no hay diálogo posible", motivo por el cual los trabajadores decidieron permanecer dentro del edificio para exigir respuestas de las autoridades.

Según relataron los manifestantes, la permanencia comenzó de manera pacífica durante la mañana, mientras reclamaban reunirse con el presidente de la CNEA, Martín Porro. Sin embargo, la situación se tensó cuando efectivos de Gendarmería ingresaron al edificio para garantizar la salida del funcionario y proceder al desalojo. Videos difundidos por distintos medios mostraron empujones, forcejeos y momentos de tensión entre los trabajadores y las fuerzas federales. El gremio denunció el uso de la fuerza para desalojar una protesta que calificó como pacífica, mientras que las autoridades buscaron restablecer el funcionamiento normal del organismo.

El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó el operativo como "una brutal represión" y sostuvo que la presencia de Gendarmería representó una respuesta desproporcionada frente a un reclamo laboral. El dirigente denunció además que el Gobierno profundiza un proceso de ajuste sobre organismos científicos y tecnológicos, afirmando que las cesantías constituyen un intento de desmantelar capacidades estratégicas del Estado.

En paralelo, trabajadores presentes durante la protesta señalaron que el presidente de la CNEA abandonó las instalaciones escoltado por efectivos federales sin mantener diálogo con los manifestantes. Komar sostuvo que "el presidente se fue escoltado por gendarmes sin dar ningún tipo de explicaciones", mientras ratificó la continuidad del plan de lucha. También advirtió que "hubo 500 renuncias en los últimos dos años y hoy 60 despidos, ya es casi insostenible", relacionando la situación con el deterioro de las condiciones laborales dentro del organismo.

Desde la conducción de la CNEA rechazaron las acusaciones de vaciamiento. La explicación oficial sostiene que las medidas procuran ordenar la dotación de personal preservando el denominado "núcleo técnico" del organismo y que la reorganización no alcanza a investigadores, ingenieros nucleares ni especialistas indispensables para el funcionamiento de reactores, proyectos de investigación o producción tecnológica. Asimismo, remarcaron que no existe un proceso de privatización del organismo, como denuncia ATE, sino una revisión de contrataciones temporarias dentro de la política general de reducción del gasto público impulsada por el Gobierno nacional.

Tras los incidentes, ATE confirmó la continuidad del conflicto y convocó a nuevas movilizaciones para reclamar la reincorporación de los trabajadores desvinculados, la apertura de una mesa de negociación y el cese de las medidas de ajuste dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de que las bajas responden exclusivamente a la finalización de contratos temporarios y forman parte de un proceso de reorganización administrativa del organismo, una interpretación que continúa siendo rechazada por los gremios, que insisten en denunciar un plan de desmantelamiento del sistema científico estatal.