Encuesta: el 23,9 por ciento dice que su principal problema personal es "llegar a fin de mes"

La dificultad para llegar a fin de mes se consolidó como la principal preocupación de los argentinos en el plano personal. Así lo reveló el último Monitoreo de Opinión Pública de Management & Fit, realizado entre el 12 y el 26 de junio sobre 2.600 casos efectivos a nivel nacional, con un margen de error de +/-2,1%. Según el relevamiento, el 23,9% de los encuestados ubicó esa dificultad como su problema más urgente, seguida por los bajos ingresos, con el 19,4% de las menciones.

En tercer lugar se posicionó la inseguridad al salir a la calle, con el 14,7%, un indicador que creció respecto a mayo. Le siguieron los problemas de endeudamiento personal o familiar (11,3%) y la falta de trabajo (8,5%). En conjunto, las preocupaciones de índole económica alcanzaron el 72,7% del total de menciones, lo que confirma que el bolsillo sigue siendo el eje central de la agenda ciudadana.

El dato se enmarca en un clima general de pesimismo. La evaluación positiva sobre la situación del país cayó al 17,3%, mientras que el 57,1% la calificó como mala o muy mala. La mirada hacia el futuro tampoco mejora: solo un 34,7% espera que la situación mejore en el próximo año, frente a un 46,3% que anticipa un empeoramiento.

En el plano de la gestión nacional, la desaprobación a Javier Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su gobierno, mientras que la aprobación descendió al 37,3%. El nivel de confianza también retrocedió levemente, hasta el 37,8%. A la par, un 71,2% de los consultados considera que los últimos casos de corrupción ligados a la gestión podrían afectar su confianza en el Gobierno.

Respecto al humor social, la encuesta detectó que los sentimientos negativos -preocupación, desconfianza y tristeza- duplican a los positivos, con el 65,2% de las menciones. En cuanto a los hábitos de consumo, el 84,1% de los argentinos admitió haber modificado o limitado sus gastos en el último año a causa de la crisis económica, principalmente postergando compras no esenciales.

El estudio también relevó el humor de cara a 2027: un 44,3% dijo que le preocupa más una eventual reelección de Milei, mientras que un 38,6% teme un regreso del peronismo-kirchnerismo al poder.

En cuanto a los dirigentes mejor y peor posicionados, la imagen negativa de Karina Milei fue la más alta del ranking nacional, con una diferencia de -48,6 puntos entre valoración negativa y positiva, seguida por Sergio Massa y Mauricio Macri. En el otro extremo, Patricia Bullrich y Axel Kicillof mostraron los balances menos negativos entre los dirigentes consultados, aunque ambos también arrastran una imagen predominantemente desfavorable.

El relevamiento de Management & Fit incluyó además un corte específico para la Provincia de Buenos Aires, con 800 casos, donde tanto la aprobación de Milei como la de Kicillof se mantienen por debajo del 40%.