Florencia Peña demanda a Nico Occhiato y Luzu por una suma millonaria

La disputa entre Florencia Peña y Luzu TV escaló a los tribunales. Según reveló Barbie Franco en América TV, la actriz habría iniciado una demanda contra la productora de Nico Occhiato por 750 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, incumplimiento contractual y pauta publicitaria.

El conflicto se originó tras la desvinculación de Peña del ciclo de streaming, luego de que se difundiera al aire una información falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi. La actriz explicó entre lágrimas que el dato erróneo le llegó por la producción mientras estaba en cámara, sin posibilidad de chequearlo en su teléfono.

Fernando Burlando, abogado de la actriz, fue contundente al describir cómo se produjo la salida: "No renunció, le dijeron 'no vengas más'". Esa versión contradice la idea de una desvinculación consensuada y se convirtió en uno de los ejes del reclamo judicial.

El monto de la demanda también tuvo su propia historia: en un primer momento se había hablado de 200 millones de pesos, cifra que luego fue recalculada tras las pericias legales hasta llegar a los 750 millones actuales.

En diálogo con LAM, Burlando había anticipado el clima de tensión entre las partes. Consideró que las chances de un acuerdo son escasas y remarcó que, aunque Peña reconoció sus errores, la señal no hizo lo propio: "Con su actitud, Luzu deja muchísimo que desear". Según su mirada, lo justo sería resolver el contrato "como corresponde", contemplando el perjuicio sufrido por la conductora.

El letrado también se refirió al estado de ánimo de su representada. "Florencia está muy mal. Está angustiada, atravesada por el dolor... está muy afectada", aseguró, aunque aclaró que la actriz no planea iniciar acciones legales contra quienes la criticaron públicamente, ya que se considera defensora de la libertad de prensa.

Barbie Franco, además, lanzó una advertencia directa a Occhiato: "Te va a llegar una carta documento", y anticipó la repercusión que tendría la noticia en los medios.

La causa ya se perfila como uno de los litigios más resonantes del streaming argentino y podría marcar un precedente sobre las responsabilidades editoriales y contractuales de las plataformas del sector, en un rubro que crece a un ritmo acelerado pero que todavía carece de regulaciones claras para el ejercicio periodístico.