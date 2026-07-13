El video de hinchas argentinos e ingleses a las piñas días antes de la semifinal

A pocos días de que Argentina e Inglaterra se midan por un lugar en la final del Mundial 2026, un video de hinchas de ambos países a los golpes en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en un posible anticipo picante y desagradable del cruce que se viene. El registro corresponde al partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, que los ingleses terminaron ganando 2-1 en el alargue.

En las imágenes se ve a varios simpatizantes argentinos, presentes en el estadio para "mufar" al rival de la Selección, protagonizar un forcejeo con hinchas ingleses, con empujones y algunos golpes en medio de la tribuna. La situación fue controlada rápidamente por otros espectadores y por personal de seguridad, sin heridos de gravedad reportados, pero el video se viralizó en cuestión de minutos y generó una catarata de reacciones, muchas de ellas en tono de chicana hacia los británicos.

El periodista Jorge Rial tomó el fragmento y lo compartió en su cuenta de X con un mensaje corto y filoso: "Un adelanto del miércoles".

El episodio se suma a una rivalidad que excede lo futbolístico y que tiene en la Guerra de Malvinas su capítulo más sensible. Este miércoles 15 de julio, en Atlanta, argentinos e ingleses volverán a cruzarse en un Mundial 40 años después de aquel recordado 2-1 de México 1986, con Diego Maradona como protagonista excluyente de aquella tarde. Será, además, el primer duelo de Lionel Messi ante el seleccionado británico en una Copa del Mundo, con un lugar en la final en juego.

De cara al partido, las autoridades de Atlanta ya trabajan en un operativo de seguridad reforzado, con preocupación puntual por la segregación limitada entre parcialidades. El propio Lionel Scaloni intentó bajarle el tono extrafutbolístico a la previa en conferencia de prensa, aunque el historial y episodios como el de Miami confirman que el clima, dentro y fuera de la cancha, promete estar al rojo vivo.