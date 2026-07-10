Insólito: capitán aeronáutico pidió "un minuto de silencio para Egipto que está muerto"

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial, tras ganarle a Egipto por 3 a 2 en un partido que se definió sobre la hora, no se celebró solamente en las calles y en los bares. También se vivió arriba de un avión, donde un piloto encontró una forma insólita de compartir la noticia con sus pasajeros.

Un video que circula en las redes sociales desde las últimas horas muestra el momento en que, en pleno vuelo, el capitán de la aeronave tomó el sistema de audio interno para anunciar el resultado del encuentro que disputaban los dirigidos por Lionel Scaloni frente a la selección africana.

"Señores pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto que está muerto", se lo escucha decir al piloto en el audio, apelando a una frase típica del folclore futbolero argentino para bromear con la eliminación del rival.

La ocurrencia generó una reacción inmediata entre los pasajeros, que hasta ese momento seguían el desarrollo del partido por radio: aplausos, abrazos y gritos de festejo se escuchan a lo largo de todo el video, en una postal que refleja el clima que se vive en cada edición de la Copa Mundial de la FIFA.

El episodio se suma a otras postales que muestran cómo los hinchas argentinos siguen el Mundial más allá de las fronteras y de los estadios. Ya sea en las tribunas de Estados Unidos, en la vía pública o, como en este caso, a bordo de un avión, el entusiasmo por la actuación de la Selección encuentra siempre una manera de manifestarse.

El pase a los cuartos de final llega en la edición del Mundial que, por primera vez, se disputa de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado que reúne a 48 selecciones. Para el equipo de Lionel Scaloni, que llega a esta instancia como vigente campeón del mundo tras la consagración en Qatar 2022, cada triunfo profundiza la ilusión de un país que vuelve a movilizarse detrás de cada partido.

El video del piloto no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios lo compartieron y celebraron la ocurrencia. En los comentarios, muchos usuarios remarcaron que el gesto refleja algo que atraviesa a buena parte de la sociedad argentina en cada Mundial: la pasión futbolera no conoce de horarios, lugares ni protocolos, y se cuela incluso en un vuelo comercial.