Cuáles son los equipos con más chances de ganar el Mundial, según las casas de apuestas

Con los ocho cruces de cuartos de final ya confirmados, el Mundial 2026 entró en su tramo más caliente y las casas de apuestas ya delinean con mayor precisión al probable campeón. Según el consolidado de bet365 y Oddspedia tras completarse los octavos de final este martes, Francia es la gran candidata al título con una cuota de 2,75, seguida por España (4,50) y Argentina (5,50).

El equipo de Didier Deschamps llega a esta instancia tras vencer 1-0 a Paraguay, que había eliminado a Alemania por penales en dieciseisavos. Ahora se medirá con Marruecos, que goleó 3-0 a Canadá. El cruce se jugará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

España escaló al segundo lugar del mercado tras eliminar a Portugal por 1-0, con un gol de Mikel Merino que dejó afuera al equipo de Cristiano Ronaldo. Luis de la Fuente conduce a una Roja que dejó atrás la posesión estéril de otras épocas para adoptar un juego más vertical, con Lamine Yamal y Pedri como principales referentes ofensivos. Su rival en cuartos será Bélgica, que goleó 4-1 a Estados Unidos, este viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La Argentina, campeona defensora, se mantiene en el lote de favoritas pese a un octavos de infarto: remontó un 0-2 ante Egipto y ganó 3-2 con gol agónico de Enzo Fernández, tras el octavo tanto de Lionel Messi en el torneo. El capitán, a sus 39 años, sigue siendo la gran figura de una Scaloneta que ahora enfrentará a Suiza —que eliminó a Colombia por penales tras un 0-0— el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La otra gran sorpresa de los octavos la dio Noruega, que eliminó a Brasil por 2-1 y dejó al conjunto de Erling Haaland como uno de los animadores inesperados del certamen. Los nórdicos se cruzarán con Inglaterra, que superó 3-2 a México, también el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Un dato le agrega dramatismo a la carrera: en lo que va del siglo XXI ninguna selección repitió título mundial, con un campeón distinto en cada edición desde Brasil 2002. Si la Argentina de Messi lograra revalidar la corona obtenida en Qatar 2022, rompería esa racha, mientras que Francia buscaría capitalizar a su generación dorada para sumar la tercera estrella de su historia.

De todos modos, con cuatro cruces directos por delante y apenas diez días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium, cualquier pronóstico podría quedar desactualizado en cuestión de horas.