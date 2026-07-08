La llama que llama contra Egipto: "Te hicimos una estafa piramidal"

Pocas campañas publicitarias lograron trascender su objetivo comercial para convertirse en un fenómeno cultural con identidad propia. Entre ellas ocupa un lugar privilegiado La llama que llama, uno de los personajes más recordados de la publicidad argentina, que más de dos décadas después de su creación volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública a partir del Mundial de Fútbol de 2026.

Su regreso no respondió únicamente a una estrategia de marketing basada en la nostalgia, sino también a la capacidad del personaje para condensar un tipo de humor que atraviesa generaciones y que continúa formando parte del imaginario colectivo argentino. La historia de La llama que llama comenzó a principios de la década del 2000, cuando Telecom buscaba promocionar sus planes de llamadas ilimitadas mediante una campaña que rompiera con los formatos tradicionales de la publicidad.

La agencia responsable apostó por un humor absurdo inspirado en la repetición, los equívocos y la exageración cotidiana. El resultado fue una simpática llama antropomórfica que insistía una y otra vez con llamados telefónicos a distintas personas, generando situaciones cada vez más disparatadas. Su característica voz, sus intervenciones inesperadas y la reiteración de la frase "¿Hola? ¿Hola? ¡La llama que llama!" terminaron convirtiéndose rápidamente en un fenómeno popular.

El éxito superó ampliamente las expectativas de sus creadores. En una época en la que las redes sociales todavía no ocupaban el lugar central que tendrían años más tarde, los comerciales comenzaron a reproducirse de boca en boca, en programas humorísticos, imitaciones televisivas y conversaciones cotidianas. Las frases del personaje ingresaron al lenguaje popular y pasaron a utilizarse para describir cualquier situación en la que alguien insistiera reiteradamente con llamados telefónicos o mensajes. La campaña recibió premios internacionales de publicidad y quedó instalada como uno de los ejemplos más exitosos de comunicación comercial desarrollados en Argentina.

A diferencia de otros personajes publicitarios cuyo ciclo termina una vez concluida la campaña, La llama que llama consiguió mantenerse vigente gracias a sucesivas reediciones. Con el correr de los años volvió en distintas oportunidades adaptándose a las nuevas tecnologías, a los cambios en las formas de comunicación y a los hábitos de los consumidores. El personaje sobrevivió al paso de los teléfonos celulares tradicionales hacia los smartphones, a la aparición de las aplicaciones de mensajería instantánea y al predominio de las redes sociales, sin perder el rasgo que siempre lo distinguió: un humor simple, absurdo y reconocible por públicos de todas las edades.

Por eso mismo, su reaparición durante el Mundial 2026 respondió precisamente a esa condición de ícono cultural. El torneo volvió a reunir a millones de argentinos frente a la televisión y a las plataformas digitales, generando un escenario ideal para rescatar personajes profundamente asociados con la memoria colectiva. La campaña retomó el espíritu original de la llama, incorporándolo al clima mundialista mediante referencias humorísticas al entusiasmo de los hinchas, a las interminables cadenas de mensajes entre familiares y amigos antes de cada partido y a la ansiedad que suele despertar la participación de la Selección argentina.

El dramático triunfo de la selección albiceleste ante Egipto no estuvo ajeno al personaje. Tras concretarse el paso a cuartos de final del equipo capitaneado por Lionel Messi, en un nuevo spot, La llama que llama intervino mandando un mensaje de humor en el que haciendo uso de un smartphone pone en aviso a su interlocutor de que le hicieron "una estafa piramidal". Por supuesto, el contexto deportivo controvertido en el marcador final, entre el conjunto sudamericano y su par egipcio, terminó potenciando aún más el impacto de la secuencia.

Argentina protagonizó uno de los encuentros más dramáticos de los octavos de final al derrotar 3-2 a Egipto en un partido cargado de emociones. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja luego de que el conjunto africano sorprendiera con dos goles durante el primer tramo del encuentro, aprovechando desajustes defensivos que parecían comprometer seriamente la continuidad del vigente campeón del mundo. La reacción argentina llegó antes del final con el descuento convertido por Cristian Romero, que devolvió confianza a un equipo que hasta ese momento había mostrado dificultades para controlar el juego.

En el epílogo, Lionel Messi asumió nuevamente el liderazgo futbolístico del equipo. Pese a haber desperdiciado un penal, el capitán continuó siendo el eje ofensivo de la Selección y consiguió establecer el empate con una definición que modificó por completo el desarrollo del encuentro. Con el marcador igualado, Argentina incrementó la presión sobre el arco egipcio mientras el rival intentaba sostener el resultado mediante un planteo defensivo cada vez más exigido. El desenlace llegó en los minutos finales cuando Enzo Fernández apareció para convertir el tercer gol argentino y sellar una remontada que inmediatamente fue considerada una de las grandes emociones del campeonato.

El encuentro también estuvo rodeado por intensos debates arbitrales. Varias decisiones revisadas mediante el sistema VAR generaron reclamos por parte del conjunto egipcio, especialmente por acciones ocurridas dentro del área albiceleste y por jugadas de interpretación que anularon una anotación para los dirigidos por Hossam Hassan. Como suele suceder en los grandes torneos internacionales, las polémicas trascendieron rápidamente el campo de juego y ocuparon buena parte de la agenda deportiva, mientras analistas y ex árbitros revisaban cuadro por cuadro las acciones más discutidas del encuentro.

La clasificación argentina consolidó nuevamente el carácter competitivo de un plantel que desde la llegada de Scaloni se acostumbró a disputar instancias decisivas en las principales competencias internacionales. La capacidad del equipo para sobreponerse a un resultado adverso volvió a ser destacada como una de sus principales virtudes, alimentando el optimismo de los hinchas de cara a las siguientes fases del Mundial. En ese clima de euforia colectiva, el regreso de La llama que llama encontró un terreno especialmente fértil. El personaje volvió a circular masivamente en redes sociales convertido en memes, videos editados, referencias humorísticas y conversaciones entre los propios hinchas. Su presencia demostró que determinadas creaciones publicitarias logran desprenderse de la marca que les dio origen para transformarse en auténticos símbolos culturales.



