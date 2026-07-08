Batalla milenaria: el video con IA de Mirtha Legrand derrotando a Tutankamon

Antes del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, las redes sociales volvieron a convertir a la inteligencia artificial en una de las principales protagonistas de la conversación digital. Miles de usuarios compartieron imágenes generadas con IA que mezclaban humor, historia y cultura popular a partir de un insólito paralelismo entre la conductora argentina Mirtha Legrand y el faraón Tutankamón.

El punto de partida del fenómeno fue un viejo chiste recurrente en Internet que exagera, con fines humorísticos, la longevidad de la diva de la televisión argentina. Aprovechando el cruce mundialista entre la Albiceleste y la selección egipcia, las plataformas digitales se poblaron de montajes en los que ambos aparecían compartiendo una mesa o posando juntos dentro de una pirámide o incluso en pleno enfrentamiento mano a mano. Las imágenes, elaboradas mediante distintas plataformas de inteligencia artificial, combinaron un alto nivel de realismo con situaciones completamente ficticias, potenciando un humor absurdo que rápidamente se viralizó en X, Instagram, Facebook y TikTok. Uno de los más viralizado fue diseñado por el usuario digital Fer de Luca.

El fenómeno volvió a demostrar el enorme impacto que tienen actualmente las herramientas de generación de imágenes mediante inteligencia artificial en la cultura de Internet. A diferencia de los tradicionales fotomontajes, las nuevas aplicaciones permiten recrear escenas con apariencia fotográfica, lo que multiplicó la creatividad de los usuarios durante el desarrollo del Mundial. En ese contexto, Mirtha Legrand volvió a convertirse en uno de los personajes argentinos más utilizados para la elaboración de memes, una situación que se repite desde hace años y que la propia conductora ha tomado en numerosas oportunidades con humor durante sus programas.

Con 99 años de edad, Mirtha Legrand continúa siendo una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Nacida el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, inició su carrera artística siendo apenas una adolescente durante la denominada "época de oro" del cine nacional. Junto con su hermana gemela Silvia Legrand protagonizó numerosas películas antes de consolidarse definitivamente como actriz.

Sin embargo, su mayor transformación profesional llegó en 1968 con el nacimiento de Almorzando con Mirtha Legrand, un formato que revolucionó la televisión argentina al combinar entrevistas políticas, actualidad, espectáculos y debates alrededor de una mesa. Durante casi seis décadas entrevistó a presidentes, empresarios, deportistas, artistas, intelectuales y referentes internacionales, convirtiéndose en un personaje central de la vida pública del país. Su permanente continuidad televisiva, su capacidad para adaptarse a distintas épocas y su vigencia mediática la transformaron en una de las conductoras con mayor permanencia en pantalla de la televisión mundial, manteniendo una presencia constante que atraviesa varias generaciones de espectadores, manteniendo una trayectoria pocas veces vistas en la pantalla chica.

Mientras tanto, dentro del campo de juego, Argentina protagonizó uno de los encuentros más dramáticos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó el partido con dificultades frente a una selección egipcia que sorprendió por su intensidad y eficacia ofensiva. Egipto abrió el marcador mediante Yasser Ibrahim y complicó aún más a la Albiceleste cuando Mostafa Ziko amplió la diferencia en el complemento. Entre ambos tantos, Lionel Messi desperdició un penal que fue contenido por el arquero Mostafa Shobeir, una acción que parecía anticipar una eliminación inesperada del vigente campeón del mundo.

Con el marcador 0-2 y poco más de diez minutos por jugarse, Argentina reaccionó de manera extraordinaria. El descuento llegó a través de Cristian Romero, quien conectó de cabeza un preciso centro de Messi. Apenas unos minutos después, el propio capitán argentino igualó el encuentro con una definición de zurda tras una gran jugada colectiva, devolviéndole la ilusión al conjunto nacional. Cuando el partido parecía dirigirse al tiempo suplementario, una rápida contra encabezada por Lautaro Martínez terminó con un centro preciso para Enzo Fernández, que marcó de cabeza el definitivo 3-2 en tiempo de descuento, consumando una de las remontadas más espectaculares del torneo.

El encuentro también dejó varias controversias arbitrales. Durante el desarrollo del partido fue anulado un gol egipcio tras la intervención del VAR por una infracción previa y, sobre la jugada que derivó en el tercer tanto argentino, los futbolistas africanos reclamaron una supuesta falta dentro del área que no fue sancionada. Las protestas continuaron después del encuentro, cuando el entrenador egipcio Hossam Hassan cuestionó públicamente el arbitraje y manifestó su disconformidad con las decisiones tomadas durante el tramo final del partido.

Con esta agónica clasificación, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la selección de Suiza, que eliminó a Colombia en la definición por penales tras igualar sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga. El encuentro frente al conjunto suizo definirá uno de los cuatro semifinalistas del Mundial 2026 y representará un nuevo desafío para el seleccionado argentino en su objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.