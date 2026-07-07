Argentina 3-2 Egipto: así fueron las repercusiones en las redes tras la clasificación a cuartos

Argentina protagonizó otra remontada de infarto en el Mundial 2026 y venció 3-2 a Egipto en los octavos de final, disputados en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, para meterse en los cuartos de final del torneo. El equipo de Lionel Scaloni completó así su cuarta victoria consecutiva, aunque esta vez sufrió como nunca en lo que va de la Copa del Mundo.

El partido arrancó mal para el campeón vigente: a los 15 minutos, Yasser Ibrahim puso en ventaja a los africanos con un cabezazo tras un córner. Argentina tuvo la chance inmediata de igualar de penal, pero Lionel Messi se encontró con la figura de la tarde, el arquero Mostafa Shobeir, quien le atajó el remate. Fue el segundo penal errado por el capitán en este Mundial. Shobeir también le negó el gol a Alexis Mac Allister y a Julián Álvarez, mientras un tiro libre de Messi se estrelló en el palo.

En el complemento, Egipto amplió la ventaja con un segundo gol de Mostafa Zico, a los 67 minutos, tras una jugada individual de Hossam Hassan con asistencia de Mohamed Salah. Con el resultado en contra y apenas diez minutos por delante, Argentina desató una reacción histórica: Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza a los 79', Messi marcó el empate a los 83' tras una asistencia de Gonzalo Montiel, y ya en el segundo minuto de descuento, Enzo Fernández apareció en el área para firmar el 3-2 definitivo de cabeza, tras una jugada de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con este partido, Messi llegó a 20 goles en la historia de los Mundiales.

La épica clasificación desató una ola de reacciones en las redes. El propio presidente Javier Milei escribió, con su estilo habitual: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...". El ex basquetbolista Manu Ginóbili sumó: "Y yo pensé que había sufrido contra Cabo Verde!! Partido increíble!! A cuartos!!". El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, deslizó: "Estamos enfermos, perdónennos".

Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se sumó con un mensaje efusivo: "NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY VAMOS ARGENTINA VAMOS LIONEL MESSI EL CORAZON DE ESTE EQUIPO POR DIOS". Incluso el propio Embajador de Japón en la Argentina celebró desde su cuenta oficial: "ARGENTINA A CUARTOS".

El rival y el escenario del partido también dispararon una catarata de memes con guiño a la mitología egipcia, con Messi y la Selección como protagonistas de versiones criollas de faraones, momias y jeroglíficos: desde Messi cocinando un asado dentro de un ataúd egipcio hasta Mirtha Legrand ganándole una partida a Tutankamón.