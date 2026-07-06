Monday 6 de July, 2026
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DEPORTES | Hoy 15:15

Video: el robot de la hinchada argentina que baila las canciones del Mundial

Se trata de Rex, un robot humanoide que ya era una atracción viral en las calles de Miami antes de sumarse al banderazo albiceleste.

Robot Argentina | Foto:CEDOC
Robot Argentina | Foto:CEDOC

En medio del clima festivo que rodea al Mundial 2026, un video protagonizado por un robot vestido con la camiseta de la Selección argentina se transformó en uno de los contenidos más compartidos de las últimas horas en las redes sociales.

Las imágenes muestran a un grupo de hinchas colocándole la camiseta albiceleste a un robot humanoide y haciéndolo bailar al ritmo de los cantos más populares de la tribuna. La escena fue filmada por los propios presentes y se viralizó rápidamente en distintas plataformas.

El clip fue difundido por la cuenta Modo Scaloneta y acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos en pocas horas. El momento generó reacciones de usuarios de varios países, que destacaron tanto el humor de los hinchas argentinos como el clima de festejo que rodea a la competencia.

El protagonista del video no es un robot cualquiera. Se trata de Rex, conocido en redes como "Brickell Clanker", un robot humanoide que ya se había hecho conocido como atracción callejera y "influencer" en las calles de Brickell, en Miami. Su sistema de control es operado por Robotics Live, una empresa especializada en robots para eventos y entretenimiento, que lo customizó para bailar, posar para fotos y sumarse a celebraciones callejeras.

Rex the Robot

Antes del banderazo argentino, Rex ya era una celebridad local en Miami, donde ganó popularidad bailando en la vía pública junto a transeúntes. Los hinchas argentinos lo "adoptaron" durante un banderazo en la ciudad, le pusieron la camiseta de la Selección y lo hicieron bailar al ritmo de los cantitos, en una escena que resume el ingenio y la pasión con la que los simpatizantes suelen viralizar cualquier cosa alrededor del Mundial.

 

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