La videollamada de la Selección con alumnos de un colegio de Rafael Calzada

Un grupo de docentes del Colegio Regina, en Rafael Calzada, se llevó una sorpresa mayúscula cuando, en lugar del video que esperaban de parte de la Selección argentina, recibieron una videollamada en vivo de algunos de sus jugadores.

La historia comenzó cuando Jorgelina, maestra de la institución, se contactó con un allegado al plantel nacional para pedir que alguna de las figuras del equipo les enviara un saludo grabado a los alumnos, en el marco de un proyecto escolar vinculado al Mundial 2026. Lo que nadie imaginaba es que la respuesta llegaría en forma de llamado. Del otro lado de la pantalla aparecieron Nicolás Tagliafico, Thiago Almada, Enzo Fernández y el utilero Marito.

Las docentes habían enviado previamente un video de los chicos, y fue eso lo que motivó la reacción inmediata del defensor. "Mandé el video de los nenes para que vean lo que uno vive acá, en Argentina, y automáticamente recibí la llamada. Fue una sorpresa para mí también", relató Jorgelina.

En determinado momento, Tagliafico consultó: "¿Y los chicos están en clase?". A partir de ahí, la charla se trasladó a los pasillos del colegio, donde un grupo de alumnos pudo saludar en vivo a las figuras del plantel de Lionel Messi.

El registro, que luego circuló en redes sociales, muestra a los chicos festejando cada aparición de los futbolistas en la pantalla. "Estaba muy contento y emocionado", contó Ciro, uno de los alumnos, mientras que Cata, otra de las estudiantes, aseguró haber sentido "felicidad".

El intercambio se dio en el marco de una propuesta pedagógica bautizada "Enseñanza del Mundial en las escuelas", a través de la cual los chicos no solo intercambian figuritas sino que también investigan sobre los países participantes y sus selecciones. "El trabajo que estaban haciendo era muchísimo, para nosotros era toda una movilización, somos una escuela de muchos años. El proyecto era para que los chicos conocieran otros países, pero también para que vengan motivados", explicó una de las docentes a TN.

La escena se viralizó rápidamente en las redes, donde miles de usuarios compartieron el video y destacaron el gesto de los jugadores en medio de la intensa agenda que atraviesa el plantel durante el Mundial 2026. Desde el colegio remarcaron que la experiencia superó ampliamente las expectativas iniciales del proyecto, que apuntaba únicamente a conseguir un breve saludo en video. La videollamada permitió que decenas de alumnos vivieran en primera persona un contacto directo con parte del plantel.