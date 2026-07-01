Encuesta: Messi fue elegido como el mejor jugador de todos los tiempos

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia volvió a inclinarse, con contundencia, hacia el mismo nombre. Sky Sports News realizó una encuesta entre sus usuarios para determinar al jugador más grande de todos los tiempos, y el resultado no dejó lugar a discusión: Lionel Messi se impuso con el 80% de los votos.

Muy por detrás quedó Pelé, que se ubicó en el segundo lugar con el 8% de las preferencias. En el tercer escalón apareció Diego Maradona, con el 7%, y cerró el podio virtual Cristiano Ronaldo, con apenas el 5% de los votos.

Sky Sports News es el canal de noticias deportivas del grupo británico Sky Sports, la marca de referencia de la televisión paga deportiva en el Reino Unido e Irlanda desde 1991. Perteneciente a Sky Group -hoy propiedad de Comcast-, el canal se especializa en cobertura permanente de noticias, resultados y estadísticas del mundo del deporte, y es una de las voces con mayor peso a la hora de instalar debates futboleros en el ámbito anglosajón.

La brecha entre el capitán de la Selección argentina y el resto de las leyendas del fútbol mundial refleja el momento histórico que atraviesa Messi, campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 y una de las figuras centrales del Mundial 2026. Su capacidad para sostener un nivel de excelencia durante casi dos décadas, sumada a su palmarés individual y colectivo, lo consolidó como una referencia que trasciende generaciones y fronteras.

El resultado se suma a una serie de rankings y encuestas -de medios, entidades estadísticas y consultoras- que en los últimos meses ubicaron a Messi en la cima del debate sobre el "Mejor Jugador de la Historia", por encima de figuras como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff y Zinedine Zidane.