El video de Antonella Roccuzzo sacándose selfies con los hinchas

El paso de la Selección Argentina por la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha catapultado a Lionel Messi a la cima absoluta de la historia de los Mundiales. Con un arranque demoledor en el Grupo J, el capitán argentino no solo aseguró la clasificación de su equipo a los dieciseisavos de final, sino que pulverizó marcas individuales históricas que parecían inalcanzables.

La primera demostración de poder ocurrió en el Estadio Arrowhead de Kansas City, donde Argentina debutó con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia. En un encuentro de alta intensidad, el combinado dirigido por Lionel Scaloni impuso las condiciones desde el silbatazo inicial gracias a la lucidez de su número diez, quien se despachó con un triplete histórico.

Messi destrabó el ordenado esquema africano a los 17 minutos con una precisa definición tras asistencia de Rodrigo De Paul, y completó su festival ofensivo en la segunda mitad con dos genialidades que desarmaron cualquier intento de reacción argelina. El hat trick no solo le dio los tres puntos a la Albiceleste, sino que igualó el registro de Miroslav Klose como máximo artillero del certamen. Un reconocimiento que el centrodelantero alemán elogió en sus redes sociales.

Apenas seis días después, en el Estadio de Dallas, el astro rosarino volvió a frotar la lámpara en el triunfo por 2-0 ante Austria. El rival europeo opuso una férrea resistencia defensiva comandada por su disciplina táctica, pero Messi rompió el cerrojo abriendo el marcador en el primer tiempo y cerrando la cuenta con un doblete letal. Al batir la portería austríaca, el capitán argentino escaló a los 18 goles mundialistas , superando en soledad los 16 tantos del alemán Klose y las 17 anotaciones de la brasileña Marta, adueñándose del récord global de fútbol masculino y femenino.

Además, el triunfo representó la victoria número 18 para el astro rosarino en Copas del Mundo, transformándose en el futbolista con más partidos ganados en la competición. Con 38 años y 357 días, selló el triplete más longevo de los Mundiales y estiró su récord de presencias a 28 partidos jugados, confirmando que cada uno de sus pasos redefine la historia del deporte rey. Cifras y datos que pueden ser superados este sábado 27 de junio cuando los albicelestes se enfrentes al conjunto jordano en la fase final del grupo, ya con la llave asegurada para su pasaje a los dieciseisavos.

Por otro lado, como dice la frase: "Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer". Desde las tribunas, el sostén anímico de la gesta volvió a estar liderado por Antonela Roccuzzo, quien acaparó la atención de las cámaras y de los espectadores presentes. Ubicada en los palcos preferenciales de los estadios estadounidenses, la esposa del capitán vivió ambos encuentros con la pasión y calidez que la caracterizan, celebrando con euforia cada anotación de su marido.

Lejos de mantener una postura distante, la empresaria e influencer demostró su habitual humildad al interactuar constantemente con la marea de fanáticos argentinos que se acercaban a su sector. Durante los entretiempos y al finalizar los partidos, se prestó sonriente para sacarse numerosas selfies y conversar brevemente con los hinchas, consolidando una cercanía popular que la posiciona como una figura sumamente querida por el público.

Nacida el 26 de febrero de 1988 en Rosario, Santa Fe, los orígenes de Roccuzzo están ligados al barrio de toda la vida y al entorno de una familia trabajadora, dueña de una conocida cadena regional de supermercados. Su historia de amor con el campeón de Qatar 2022 comenzó en la infancia gracias a su primo, el exfutbolista Lucas Scaglia. Aunque la distancia geográfica impuso un paréntesis cuando el jugador emigró a Barcelona, el vínculo se consolidó definitivamente a finales de la década de 2000. Tras dejar sus estudios de odontología y comunicación social en Argentina, se mudó a España para conformar una familia que hoy integran sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Con los años, su perfil experimentó una notable evolución que la llevó de acompañante silenciosa a convertirse en una influyente empresaria y referente internacional del mundo del 'lifestyle' y la moda de alta gama. En la actualidad, ostenta un posicionamiento arrollador en las redes sociales, acumulando más de 40 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Su plataforma digital combina publicaciones sobre la intimidad de su vida familiar con lucrativas alianzas comerciales internacionales.

Roccuzzo se ha consolidado como la cara visible y embajadora de firmas de lujo global como Tiffany & Co., Adidas, Dior y Balenciaga, además de liderar millonarios acuerdos de promoción con marcas de bienestar como Alo Yoga. Su presencia en las principales semanas de la moda europeas —invitada por casas como Louis Vuitton y Versace— ratifica que su marca personal brilla con luz propia, proyectando una imagen de elegancia y madurez que cautiva a audiencias de todo el planeta.



