Video: hincha argentino pierde su billetera y se la devuelven con una canción con su nombre

El perfil de la hinchada argentina en el Mundial 2026 se destaca como un fenómeno cultural sin precedentes, capaz de movilizar masas, viralizar nuevos himnos y exportar su folklore de una manera tan profunda que logró contagiar y transformar por completo a los seguidores de gran parte del mundo, desde México hasta Japón.

Los aficionados albicelestes han convertido a las ciudades de Estados Unidos, México y Canadá en una sucursal del país. Las convocatorias se organizan a través de masivos banderazos en los puntos céntricos de cada sede mundialista, acompañados de forma constante por diversos creadores de contenido e influencers que documentan el minuto a minuto de la pasión.

La banda sonora de este torneo está marcada por nuevos hits nacidos en plataformas digitales y adaptaciones de clásicos de siempre, que van desde reversiones al ritmo de Gilda o La Mona Jiménez, hasta el clásico "Vamos Argentina, sabés que yo te quiero..." que siempre corona cada pogo multitudinario.

En medio de este ecosistema de euforia, ingenio y camaradería, se gestó una de las anécdotas más virales de la Copa del Mundo durante los festejos en la zona de Dallas. En medio de un efusivo festejo, un hincha perdió su billetera. Lejos de la desesperación, la multitud comenzó a armar un canto rítmico con el nombre y apellido que figuraban en el documento extraviado: "Juan Manuel Montero, Juan Manuel Montero".

Ante la sorpresa general, el propio Juan Manuel Montero se encontraba saltando cerca de allí y, al escuchar su propio nombre coreado por cientos de desconocidos, se acercó a recuperar sus pertenencias. La divertida anécdota incluyó al grupo cantándole al afortunado propietario que, eufóricamente, se unió al contingente, un detalle que se hizo eco rápidamente entre los fanáticos.

Este mismo magnetismo y capacidad para hacer sentir a todos dentro del "carnaval" argentino tuvo un capítulo inédito y sorprendente con la hinchada de Japón. Famosos por su disciplina y el respeto de limpiar las tribunas tras los partidos, los seguidores de los "Samurai Blue" sorprendieron al mundo al adoptar los ritmos y las letras tribuneras argentinas.

Adaptando el clásico "Ohhh, vamos Selección" por "Ohhh, vamos Nippon" e incorporando bombos a su propia orquesta, los asiáticos se mostraron saltando y alentando con fervor latino. El cruce de culturas dio un paso más allá cuando comenzaron a sonar canciones de cumbia villera argentina en las inmediaciones de los estadios. Cientos de hinchas japoneses, enfundados en sus camisetas azules, se unieron a las rondas de baile y festejos con los argentinos, demostrando que la fiesta de la Scaloneta no tiene barreras idiomáticas.