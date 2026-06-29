El video viral de Lautaro Martínez sacándose la mufa tras su primer gol en un Mundial

La cuenta estaba pendiente desde Qatar 2022. En su noveno partido en Copas del Mundo, Lautaro Martínez encontró por primera vez el arco en tiempo reglamentario con la camiseta argentina. Fue de penal, para cerrar el 2-0 ante Jordania en el Grupo J del Mundial 2026. En el torneo anterior, el delantero del Inter había convertido solo en la tanda ante Países Bajos —un penal decisivo en cuartos de final— pero el gol durante el transcurso del juego se le había negado en los noventa minutos de cada partido. Era una deuda que el Toro cargaba en silencio. Cuatro años después, la historia cambió.

La jugada la construyó él mismo. Primero remató al palo y, en la continuación de la acción, Marcos Senesi recibió una patada en el rostro dentro del área. El árbitro rumano István Kovács fue al VAR, confirmó el foul y señaló el punto penal. Lautaro no necesitó mucho tiempo para decidir: definió cruzado, al palo derecho del arquero, sin margen de reacción para el guardavalla jordano. El tanto llegó a los 31 minutos del primer tiempo.

Lo que vino después se convirtió en el video más compartido de la jornada. El delantero agitó los brazos, gritó con los ojos cerrados y sacudió el cuerpo entero con una intensidad que no pasó desapercibida. El gesto condensó todo lo acumulado: los goles anulados ante Arabia Saudita en Qatar, los partidos en los que el arco se cerró una y otra vez, y las preguntas que sobrevolaron su rendimiento en torneos de selección. Con ese grito en el estadio, Lautaro les respondió a todos de la única manera que sabe hacerlo.

A lo largo del ciclo Scaloni, el bahiense se consolidó como el goleador más productivo del proceso y uno de los referentes indiscutidos del equipo. Sin embargo, las Copas del Mundo habían sido hasta ahora el único escenario donde esa regularidad no terminaba de plasmarse en el marcador. Con el tanto ante Jordania, esa asignatura quedó aprobada. El Toro llega a la fase eliminatoria con el arco abierto y con algo que vale más que cualquier estadística: la tranquilidad de saber que, cuando Argentina lo necesite, él va a estar.