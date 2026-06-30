Quién es la esposa de Matt Damon que lo hizo fanático de Messi

En el marco del fervor futbolero por el Mundial 2026, una entrevista previa al partido entre Colombia y Portugal en Miami se convirtió de inmediato en un fenómeno viral en las redes sociales tras capturar el lado más apasionado y argentino del actor estadounidense Matt Damon. El ganador del Oscar y protagonista de la saga de Jason Bourne sorprendió al público al expresarse fluidamente en español y manifestar una devoción absoluta hacia la Selección Argentina y a Lionel Messi, sin dejar de lado un guiño afectuoso para el combinado de Colombia.

El ida y vuelta con los reporteros de Telemundo escaló rápidamente en las plataformas digitales, consolidando al artista norteamericano como un hincha albiceleste más, amparado en las raíces latinoamericanas que dominan su propio hogar. Las repercusiones en la prensa internacional no se hicieron esperar y los principales portales del espectáculo, como Variety y The Hollywood Reporter , destacaron con asombro la naturalidad del actor para alternar idiomas en vivo sin perder el carisma.

La prensa deportiva calificó el episodio como una de las postales más pintorescas del torneo, resaltando cómo la "fiebre por Messi" logra traspasar fronteras e instalarse en los círculos más selectos de la élite de Hollywood. El intercambio original se produjo de manera presencial en las instalaciones del estadio de Miami durante una transmisión en directo para la cadena internacional de habla hispana. Damon se encontraba en el recinto junto a su colega de reparto, el actor John Leguizamo, con el propósito de promocionar el estreno de La Odisea , la esperada producción cinematográfica bajo la dirección de Christopher Nolan.

En medio de un clima festivo, la periodista Diana Rincón guio la conversación hacia el ámbito futbolístico y, conociendo el trasfondo familiar del entrevistado, le preguntó de forma directa si en su residencia privada admiraban a Messi. "Claro que sí, claro. Más importante que yo, sí" . Acto seguido, Matt Damon reafirmó su lealtad por la camiseta albiceleste pero justificó su apoyo momentáneo hacia el cuadro cafetero para esa jornada en particular debido al lazo de amistad con su compañero de elenco. "Argentina es mi equipo, pero hoy es Colombia", aclaró.

Este fanatismo por el fútbol sumado a su notable manejo del idioma hispano encuentra una explicación muy sólida en la historia de amor que une al interprete con la salteña Luciana Barroso desde hace más de dos décadas. Ambos estuvieron de novios desde abril de 2003, momento en que el destino los cruzó en la ciudad de Miami Beach, en una de las secuencias más curiosas y celebradas, digno de un film romántico.

En aquella época, el actor grababa la comedia Stuck on You junto a Eva Mendes y, tras verse acorralado por un enjambre de fanáticos en la vía pública, decidió refugiarse detrás de la barra de un concurrido bar playero. Allí se desempeñaba Barroso en su rol de camarera y bartender para sustentar económicamente sus gastos y los de su pequeña hija Alexia, nacida de un matrimonio anterior. Al ver a la celebridad escondida, la argentina le exigió con simpatía y practicidad que si deseaba permanecer allí debía ponerse a trabajar, lo que llevó a Damon a pasar el resto de la noche limpiando mesas y lavando vasos a la par de ella.

Luego de dos años de noviazgo formal, la pareja selló su compromiso en septiembre de 2005 y contrajo matrimonio civil el 9 de diciembre de ese mismo año en una ceremonia privada y discreta celebrada en Nueva York, acumulando al día de hoy más de veinte años de casados en una de las relaciones más estables y ejemplares de la industria del entretenimiento. Con el paso del tiempo, la salteña dejó atrás su antiguo oficio en el rubro gastronómico y hotelero para incursionar activamente en el diseño y en el plano cinematográfico corporativo.

En la actualidad, Luciana Barroso trabaja profesionalmente como productora de cine independiente y diseñadora de interiores. La emprendedora se desempeña liderando ambiciosos proyectos de remodelación residencial de alta gama y supervisando activamente la puesta en marcha de contenidos de ficción para su posterior distribución global, compartiendo la alfombra roja junto a su esposo, con quien además constituyó una numerosa familia compuesta por Alexia —a quien Damon adoptó legalmente— e Isabella, Gia y Stella, las tres hijas biológicas del matrimonio. Además la influencia argentina caló en Damon de una manera contundente al afirmar en varias entrevistas de que su equipo de fútbol favorito es Boca Juniors.







