La Selección Argentina volvió a comprobar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 que, además de contar con uno de los planteles más competitivos del torneo, posee un patrimonio intangible que la acompaña en cada competencia internacional: una hinchada capaz de transformar cualquier estadio en una extensión de las tribunas del Monumental o de cualquier cancha del fútbol argentino. Desde el comienzo del certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá, decenas de miles de simpatizantes albicelestes coparon aeropuertos, estaciones de tren, rutas, bares y plazas de las principales ciudades sede, protagonizando una de las movilizaciones de aficionados más numerosas y coloridas del campeonato.

La postal comenzó a repetirse varios días antes de cada encuentro de la selección dirigida por Lionel Scaloni. Familias enteras, grupos de amigos, jubilados, estudiantes y fanáticos llegados desde distintos puntos de la Argentina, pero también desde Europa, Australia y numerosos países latinoamericanos, confluyeron en los tradicionales banderazos organizados por los simpatizantes argentinos. Vestidos con camisetas albicelestes, bombos, redoblantes, banderas gigantes y réplicas de la Copa del Mundo, miles de personas recorrieron las calles cantando clásicos del repertorio futbolero argentino, generando un clima festivo que rápidamente se convirtió en uno de los grandes atractivos para los medios de comunicación.

Una de las secuencias más viralizadas en redes se produjo hace apenas horas, cuando un movilero de C5N ingresó a una parrilla argentina en Miami en la previa del partido entre el conjunto capitaneado por Lionel Messi contra su par de Cabo Verde. El reportero se acercó a un hincha oriundo de Junín y le preguntó por el menú que pidió. "Tuvimos suerte que encontramos un pendrive con dólares y pudimos viajar, como Manuel. Nos vamos a poner pelo", respondió con picardía el bonaerense, mostrando los restos de una milanesa a caballo que posaba en el plato.

Otro de los episodios más destacados también se produjo en esa misma zona, donde miles de argentinos protagonizaron un multitudinario banderazo. Las imágenes recorrieron el mundo y fueron reflejadas por agencias internacionales como Reuters, que destacó la impresionante convocatoria de aficionados argentinos y el ambiente que generaron alrededor del estadio. La agencia describió largas columnas de simpatizantes ocupando calles, parques y espacios públicos con camisetas celestes y blancas, acompañados por bombos, trompetas y canciones que durante horas anticiparon el partido de la Albiceleste.

Reuters también subrayó que el fenómeno volvió a demostrar la extraordinaria capacidad de movilización del público argentino, incluso a miles de kilómetros de su país. Aunque la FIFA no emitió un reconocimiento oficial que distinguiera a la hinchada argentina por encima de las demás, el ambiente generado por los simpatizantes albicelestes fue ampliamente reflejado por la cobertura del torneo.

Diversos medios internacionales remarcaron que la presencia argentina se convirtió en una de las imágenes más representativas de la Copa del Mundo, destacando la intensidad del aliento, el colorido de las banderas, la continuidad de los cánticos durante los noventa minutos y la manera en que los aficionados transformaban los alrededores de cada estadio en una verdadera fiesta popular varias horas antes del comienzo de los encuentros. Sumado a estrellas de Hollywood como Anya Taylor-Joy que mantiene un vinculo afectivo profundo con el país.

Más allá de las tribunas, el Mundial también dejó numerosas escenas de convivencia entre aficionados de distintos países. En los centros de las ciudades sede fueron habituales los intercambios de camisetas, bufandas, pines y banderas entre argentinos y simpatizantes de otras selecciones. Las fotografías compartidas en redes sociales y reproducidas por distintos medios mostraron a hinchas argentinos cantando junto a mexicanos, estadounidenses, austriacos, japoneses, marroquíes e ingleses, improvisando partidos de fútbol en plazas públicas, compartiendo comidas típicas y retratándose frente a los principales monumentos de cada ciudad anfitriona. En muchos casos, los cánticos argentinos despertaban la curiosidad de turistas extranjeros, que terminaban sumándose al clima festivo aun sin hablar español.