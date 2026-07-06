El nuevo hit de los hinchas argentinos para enfrentar a Egipto: "Vamos por Tutankamon"

La Selección argentina llegó a la fase decisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reafirmando el cartel de candidata al título, luego de una campaña que combinó autoridad futbolística, eficacia ofensiva y la vigencia de un plantel que mantiene la dirección otorgada por el entrenador Lionel Scaloni. El conjunto albiceleste superó con destacada performance la fase de grupos, imponiéndose en sus tres presentaciones, y posteriormente eliminó con mucha dificultad a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, resultado que le permitió avanzar a los octavos, donde ahora tendrá como rival a Egipto.

El recorrido argentino estuvo marcado por una producción ofensiva constante y una estructura colectiva que volvió a exhibir las señas de identidad del ciclo iniciado en Qatar 2022: la circulación rápida, la presión constante y una defensa que logró responder en los momentos de mayor exigencia fueron una marca registrada en los primeros partidos. Sin embargo, en la ronda eliminatoria frente a Cabo Verde, uno de los equipos revelación del torneo, la Argentina debió trabajar mucho más de lo esperado para quebrar a un rival que había construido su clasificación sobre una notable solidez defensiva. Finalmente, la jerarquía individual encarnada por Lisandro Martinez, Cuti Romero y Lionel Messi terminó inclinando el encuentro y permitió que la vigente campeona del mundo continuara con el próximo pasaje.

Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico comenzó inmediatamente la preparación para el duelo ante Egipto, un seleccionado dirigido por Hossam Hassan que buscará apoyarse en su disciplina táctica y en la velocidad de sus transiciones ofensivas. Scaloni evalúa introducir modificaciones en la formación titular para administrar el desgaste físico acumulado durante el último encuentro. Entre las variantes analizadas aparecen el ingreso de Nicolás Tagliafico en defensa y la posibilidad de reforzar el mediocampo con Leandro Paredes, mientras que en ataque continúa abierta la disputa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez para acompañar a Messi.

La expectativa alrededor del encuentro también creció tras confirmarse la designación del árbitro francés François Letexier para impartir justicia en el compromiso deportivo. Será la primera vez que dirija un partido de Argentina en una Copa del Mundo y la Albiceleste intentará mantener un historial favorable frente al conjunto africano, al que derrotó en los dos enfrentamientos previos entre ambas selecciones.

En el plano individual, la gran figura del torneo volvió a ser Lionel Messi. A los 39 años, el capitán argentino continúa escribiendo páginas inéditas en la historia de los Mundiales. Durante el encuentro frente a Cabo Verde estableció un nuevo récord absoluto al convertirse en el futbolista con mayor cantidad de partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, ampliando una marca que ya le pertenecía.

Además, con su gol en esa misma presentación alcanzó otro registro sin precedentes: se transformó en el primer jugador de la historia en convertir siete goles en dos Copas del Mundo diferentes, una muestra extraordinaria de vigencia que volvió a colocarlo entre los grandes protagonistas del certamen. El rosarino también lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial. Con siete tantos comparte el primer puesto de la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, manteniendo abierta una competencia que promete extenderse hasta las últimas instancias del campeonato.

Fuera del campo de juego, otra de las imágenes más impactantes del Mundial volvió a estar protagonizada por la hinchada argentina. Decenas de miles de simpatizantes viajaron hacia Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a la Selección, reproduciendo un fenómeno que comenzó en Brasil 2014 y alcanzó su punto máximo durante Qatar 2022. En las calles cercanas a los estadios, en los centros de entrenamiento y en las tradicionales reuniones de fanáticos se multiplicaron las banderas de clubes argentinos, los bombos, las caravanas y los encuentros improvisados que terminaron convirtiéndose en verdaderas fiestas populares.

Entre los rituales que identifican a los simpatizantes argentinos sobresalen nuevamente los cantos colectivos que acompañan cada presentación del equipo. El ya clásico "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", convertido en himno desde la conquista del Mundial de Qatar, continúa siendo la canción más entonada antes y después de los partidos. A ese repertorio se suman los tradicionales "Vamos, vamos Argentina", las ovaciones personalizadas para Messi y las canciones dedicadas a exaltar el sentido de pertenencia con la camiseta albiceleste.

Por otro lado, a medida que avanza los enfrentamientos de La Scaloneta, los hinchas y fanáticos van creando nuevas canciones dedicadas especifícamente al rival de cada partido. En redes sociales, se viralizó la última dedicada al seleccionado egipcio mencionando a personalidades históricas del milenario país como la reina Cleopatra y el faraón Tutankamon. A esto se le suma la previa con los característicos "banderazos", el compartir asados y acompañar la llegada del micro de la Selección con bombos y papelitos, reproduciendo una liturgia que se convirtió en una de las marcas distintivas del fútbol argentino.

Ese respaldo permanente constituye uno de los principales activos emocionales del equipo albiceleste. Jugadores y cuerpo técnico han destacado en reiteradas oportunidades el impacto que genera el acompañamiento masivo de los aficionados, quienes volvieron a transformar cada estadio en una extensión simbólica del Monumental. Con la ilusión intacta y Messi todavía como estandarte, Argentina afronta ahora el desafío frente a Egipto con el objetivo de seguir avanzando hacia una nueva consagración mundial, respaldada por un plantel que combina experiencia, recambio generacional y una comunión con su gente que continúa siendo una de las imágenes más representativas del Mundial 2026.