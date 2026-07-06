El video de Faustino Oro venciendo a todos sus rivales en una maratón de ajedrez

Faustino Oro se consagró como una de las grandes figuras al ganar de manera invicta el torneo principal desarrollado en Lima, a imponerse en el match de exhibición frente al gran maestro mexicano José Martínez Alcántara por 4-2, conquistando los torneos rápidos y completando con éxito la exhibición de partidas simultáneas. En la capital peruana se llevo a cabo The World Chess Marathon 2026 (también denominado WR Chess World Record Chess Marathon Lima 2026), un festival de ajedrez organizado por WR Chess que se desarrolló entre el 25 y el 28 de junio de 2026 en el Sheraton Lima Hotel.

Con apenas doce años, Faustino Oro volvió a confirmar por qué es considerado una de las mayores apariciones del ajedrez mundial al transformarse en la gran figura del certamen, donde protagonizó una actuación sobresaliente que despertó la admiración de grandes maestros, organizadores y especialistas. El prodigio argentino cerró una semana prácticamente perfecta al imponerse en el torneo principal de manera invicta, adjudicarse el match estelar frente al gran maestro mexicano José Martínez Alcántara por 4-2, conquistar dos torneos de ajedrez rápido y completar con éxito una exhibición de partidas simultáneas frente a veintiún rivales, en una competencia que reunió durante casi setenta horas ininterrumpidas a cientos de jugadores de distintos países.

La actuación del joven se convirtió rápidamente en uno de los principales temas del ambiente ajedrecístico internacional. Diversos especialistas coincidieron en señalar que, pese a su corta edad, Oro exhibió una madurez impropia de un niño, combinando una extraordinaria capacidad táctica con una creciente solidez estratégica frente a rivales mucho más experimentados. Su triunfo en el duelo principal frente a José Martínez Alcántara, uno de los grandes maestros más prestigiosos de América Latina, representó una nueva confirmación de que el joven bonaerense ya puede competir de igual a igual con jugadores consolidados de la élite internacional.

La victoria por 4-2 le permitió quedarse con el premio mayor del festival y prolongar una racha triunfal que continuó durante varios torneos consecutivos antes de interrumpirse días después en el tradicional Magistral Ciudad de León. El festival peruano reunió a 854 jugadores que disputaron más de doce mil partidas durante 69,5 horas consecutivas, alternando torneos rápidos, blitz, competencias por equipos y exhibiciones.

En ese exigente contexto competitivo, Oro fue el jugador que mayor impacto generó tanto por la calidad de sus partidas como por la naturalidad con la que resolvió posiciones complejas frente a adversarios de enorme experiencia. Su actuación fue seguida por cientos de aficionados y por miles de espectadores a través de las transmisiones internacionales, consolidándolo como una de las principales atracciones del evento.

Nacido el 14 de octubre de 2013, el preadolescente descubrió el ajedrez durante la pandemia de COVID-19, cuando apenas tenía seis años. En mayo de 2020 aprendió el movimiento de las piezas y, prácticamente desde ese momento, comenzó una evolución tan acelerada que sorprendió incluso a los entrenadores más experimentados. En muy poco tiempo pasó de ser un niño que jugaba por curiosidad a dominar plataformas digitales, estudiar de manera autodidacta y competir en torneos oficiales con un nivel impropio para su edad. Aquella pasión nacida durante el confinamiento terminó modificando por completo la vida de su familia, que decidió reorganizar su rutina e incluso trasladarse a España para facilitar el desarrollo deportivo del joven talento, permitiéndole competir regularmente en los torneos más exigentes del circuito europeo.

Su progresión fue extraordinariamente veloz. En 2023 se convirtió en el Maestro FIDE más joven de la historia y poco tiempo después rompió también el récord de precocidad para obtener el título de Maestro Internacional. A medida que aumentaba su nivel, comenzaron a llegar resultados que lo ubicaron definitivamente entre las mayores promesas del ajedrez mundial. Derrotó a numerosos grandes maestros en partidas oficiales y rápidas, alcanzó registros históricos de rating y empezó a recibir elogios de figuras como Magnus Carlsen, quien destacó públicamente el enorme talento del argentino y el potencial que posee para convertirse en una de las referencias del ajedrez de las próximas décadas.

El salto definitivo llegó hace unas semanas durante el Sardinia World Chess Festival, cuando consiguió la tercera norma necesaria para convertirse oficialmente en gran maestro. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, Faustino Oro pasó a ser el segundo gran maestro más joven de toda la historia, únicamente superado por el estadounidense Abhimanyu Mishra. La obtención del título, en el mes de mayo, representó un acontecimiento histórico para el deporte argentino y consolidó una carrera que muchos especialistas consideran una de las más veloces registradas en el ajedrez moderno.Las victorias frente a grandes figuras internacionales alimentaron el nuevo apodo que la prensa internacional comenzó a utilizar al bautizarlo como el "Messi del ajedrez".