El accidente más tonto del Mundial: el jugador que se lesionó tras saltar un cartel de publicidad

Un hecho curioso se vivió este fin de semana cuando el veterano volante inglés Jordan Henderson sufrió una inesperada y grave lesión una vez finalizado el encuentro en el que la Selección de Inglaterra derrotó por 3-2 a su par de México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El accidente no ocurrió durante el desarrollo del partido sino cuando el plantel se acercó a la cabecera ocupada por los simpatizantes ingleses para celebrar la clasificación cantando "Wonderwall" de la banda británica Oasis, una tradición que el equipo había adoptado durante el torneo.

En medio de la euforia, Henderson intentó saltar una valla publicitaria para reunirse con sus compañeros, perdió el equilibrio al apoyar el brazo izquierdo y cayó de manera violenta sobre la muñeca. Inmediatamente quedó tendido en el césped con evidentes gestos de dolor, fue asistido por el cuerpo médico, recibió oxígeno y abandonó el campo en camilla rumbo a un hospital de Ciudad de México. Tanto los fanáticos del seleccionado de los "Tres Leones" como los diversos medios registraron la insólita secuencia.

De esta manera, el mediocampista de 36 años, que no había ingresado durante el partido —aunque incluso recibió una tarjeta amarilla desde el banco debido a un altercado sobre el final—, terminó convirtiéndose en el protagonista involuntario de la jornada por una lesión completamente ajena al juego. Los estudios realizados en el hospital confirmaron una fractura de muñeca de consideración que requerirá una intervención quirúrgica inmediata y un período estimado de recuperación que demandará entre seis y ocho semanas antes de poder retomar la actividad deportiva plena, motivo por el cual quedó descartado para el resto del Mundial.

En este ciclo, Henderson se desempeñó como mediocampista central, posición en la que desarrolló prácticamente toda su carrera profesional. Reconocido por su liderazgo, capacidad de recuperación y equilibrio táctico, el ex capitán del Liverpool FC y actual jugador del Brentford FC era uno de los referentes del vestuario inglés, pese a que en esta Copa del Mundo había tenido escasa participación dentro del campo. Su presencia en el torneo, además, le permitió convertirse en el primer futbolista inglés en disputar cuatro ediciones de un Mundial.

El director técnico Thomas Tuchel expresó su preocupación inmediatamente después del encuentro y dejó una de las frases más comentadas de la jornada. "Estoy agotado y emocionado, pero también triste porque Jordan está en el hospital con una lesión bastante grave en la muñeca. No encaja con esta noche que Jordan no esté con nosotros. Estamos celebrando y al mismo tiempo pensando en Jordan", declaró el entrenador alemán durante la conferencia de prensa posterior al partido. En otro tramo agregó: "Superamos todos los obstáculos con mentalidad y corazón. Estoy muy orgulloso de este equipo, pero la lesión de Jordan empaña una noche muy especial".

El propio Henderson también envió un mensaje desde el hospital a través de los canales oficiales de la selección inglesa, agradeciendo las muestras de apoyo recibidas. "Estoy devastado por perderme lo que resta del Mundial, pero inmensamente orgulloso de este grupo. Gracias por todos los mensajes; volveré más fuerte y estaré apoyando a los chicos en cada paso del camino", expresó el experimentado mediocampista, quien ahora afrontará la recuperación mientras Inglaterra continúa su camino en busca del título mundial.

La victoria europea había sido una de las más trabajadas de la era del entrenador Thomas Tuchel. Inglaterra comenzó el encuentro con enorme intensidad y se adelantó rápidamente gracias a un doblete de Jude Bellingham. Sin embargo, el desarrollo cambió radicalmente cuando el defensor Jarell Quansah fue expulsado en el segundo tiempo, obligando al conjunto británico a disputar buena parte del partido con diez futbolistas. México reaccionó mediante los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, este último de penal, pero los ingleses resistieron la presión en un ambiente hostil en el histórico Estadio Azteca y terminó imponiéndose 3-2 gracias al tanto convertido por Harry Kane desde los doce pasos. El triunfo clasificó a los ingleses a los cuartos de final, donde deberán enfrentarse a la Selección de Noruega para perfilarse como serios candidatos para obtener la copa FIFA después de 60 años de haberla levantado por última vez.