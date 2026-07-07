El último tango: cuánto cuestan los botines de Messi

Un video se volvió tendencia en TikTok: un usuario abrió la caja de los botines firmados por Lionel Messi para el Mundial 2026 y mostró, taco por taco, el diseño de la nueva colección que Adidas bautizó "El Último Tango". La escena reavivó una pregunta que crece a medida que se acerca el torneo: cuánto cuesta calzarse los mismos botines que usa el capitán de la Selección Argentina en su sexta y última Copa del Mundo.

La línea toma como referencia estética los primeros botines que Messi usó en su debut mundialista, en Alemania 2006, bajo la conducción de José Néstor Pekerman. La base blanca combinada con detalles celestes y dorados busca unir dos puntas de una misma historia: el debutante de 2006 y el capitán que levantó la Copa en Qatar 2022. La marca acompañó el lanzamiento con una campaña visual donde Messi aparece rodeado de imágenes de sus cinco participaciones mundialistas.

Los precios, confirmados directamente en la tienda oficial adidas.com.ar, muestran una escala amplia según el modelo y la superficie de juego. El tope de la línea, los F50 Hyperfast Elite, el modelo de uso profesional, se vende a $519.999. Un escalón más abajo, los F50 Hyperfast League cuestan $179.999. Y la variante pensada para uso amateur, los F50 Messi Club —tanto en versión terreno firme como pasto artificial—, se consigue por $119.999. También existen ediciones infantiles y para fútbol 5, con precios que bajan según la tecnología y los materiales.

Además del calzado, la colección "El Último Tango" incluye indumentaria de rendimiento y de uso cotidiano, junto con accesorios para adultos y para chicos. En paralelo al lanzamiento comercial, Adidas montó en Buenos Aires una muestra inmersiva y gratuita, abierta durante el fin de semana en la Usina del Arte, que recorre las cinco Copas del Mundo de Messi y exhibe de cerca los botines que usará en la próxima cita mundialista, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La experiencia busca celebrar dos décadas de vínculo entre el rosarino y la marca alemana, justo cuando se apresta a jugar lo que podría ser su despedida de los Mundiales.