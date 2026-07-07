El divertido video del embajador de Noruega en Argentina tras el triunfo de su equipo

La histórica clasificación de la selección de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026, tras derrotar 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, trascendió rápidamente el plano deportivo y generó una ola de repercusiones en las redes sociales. Una de las publicaciones más comentadas fue la del embajador de Noruega en la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Halvor Sætre, quien aprovechó el impacto del triunfo para realizar un guiño a la cultura popular argentina que en pocas horas se volvió viral.

El diplomático apareció en un breve video difundido desde las cuentas oficiales de la embajada pronunciando la ya clásica frase "¡Buen día! ¿Hermosa mañana, verdad?", una recreación del célebre personaje interpretado por Guillermo Francella en la película Extermineitors III, expresión que con el paso de los años se convirtió en uno de los memes más utilizados por los argentinos para celebrar triunfos deportivos o burlarse amistosamente de derrotas ajenas.

Halvor Sætre es diplomático de carrera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y asumió como embajador extraordinario y plenipotenciario en Buenos Aires en agosto de 2023. Además de representar a Noruega en Argentina, también tiene jurisdicción concurrente sobre Bolivia, Paraguay y Uruguay. Antes de llegar al país se desempeñó, entre otros cargos, como director de Políticas de la ONU en la Cancillería noruega, representante especial para el Sahel y ministro consejero ante las Naciones Unidas. Habla noruego, inglés, español y francés. La simplicidad del mensaje fue precisamente uno de los factores que impulsó su rápida difusión.

Cientos de usuarios argentinos compartieron la publicación destacando que un representante diplomático extranjero conociera uno de los códigos memeticos más populares del país y lo utilizara para celebrar una victoria futbolística de su selección. La cuenta oficial de la embajada acompañó el video con referencias a la clasificación de Noruega, mientras numerosos periodistas, dirigentes y aficionados replicaron el contenido, convirtiéndolo en uno de los posteos deportivos más comentados de la jornada. La viralización también estuvo impulsada por la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil, ya que muchos usuarios interpretaron la publicación como una simpática "chicana" dirigida a la eliminación brasileña.

La repercusión fue proporcional a la magnitud del resultado deportivo. Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial al eliminar a la selección brasileña, cinco veces campeona del mundo y una de las grandes favoritas al título. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken sostuvo un planteo ordenado durante gran parte del encuentro, resistiendo la presión ofensiva del equipo de Carlo Ancelotti y aprovechando con enorme eficacia las oportunidades que generó. El arquero Ørjan Nyland fue una de las grandes figuras al contener un penal ejecutado por Bruno Guimarães durante la primera etapa y realizar varias intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a los escandinavos cuando Brasil dominaba territorialmente el partido.

El gran protagonista fue, sin discusión, Erling Haaland. El delantero convirtió los dos goles de la victoria en el tramo final del encuentro. El primero llegó mediante un potente cabezazo tras un preciso centro de Andreas Schjelderup y el segundo nació de una recuperación ofensiva que terminó con un violento remate cruzado desde fuera del área imposible para Alisson Becker. Con ese doblete, Haaland alcanzó los siete goles en el campeonato, igualó a los máximos artilleros del torneo y confirmó el extraordinario momento que atraviesa con la camiseta de su selección. Su producción goleadora también extendió una impresionante racha anotadora con Noruega, consolidándolo como el líder futbolístico de la mejor generación de la historia del país.

Brasil logró descontar recién en el tiempo adicional gracias a un penal convertido por Neymar, luego de una infracción cometida sobre Casemiro, pero ya no tuvo tiempo para alcanzar la igualdad. La derrota significó un golpe muy duro para la "Canarinha", que volvió a despedirse antes de las instancias decisivas de una Copa del Mundo y profundizó una tendencia negativa que persigue al seleccionado desde hace más de dos décadas.

Tras conquistar el Mundial de 2002, Brasil no volvió a levantar el trofeo y acumuló sucesivas frustraciones: cayó en los cuartos de final de 2006 frente a Francia, fue eliminada nuevamente en cuartos por Países Bajos en 2010, sufrió la histórica goleada 7-1 ante Alemania en las semifinales de 2014, quedó otra vez en cuartos frente a Bélgica en 2018, repitió esa instancia al perder con Croacia en Qatar 2022 y ahora, en 2026, fue eliminada ya en los octavos de final por Noruega, firmando una de las campañas mundialistas más decepcionantes de su historia reciente.

La eliminación también marcó el cierre de una etapa para Neymar. Visiblemente emocionado tras el encuentro, el máximo goleador histórico de Brasil anunció que no volverá a vestir la camiseta de la selección nacional. "Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó", declaró entre lágrimas, poniendo punto final a una trayectoria internacional que incluyó cuatro participaciones mundialistas y numerosos títulos continentales, aunque sin poder conquistar la Copa del Mundo, el gran objetivo que persiguió durante toda su carrera.

Mientras los brasileños abandonaban el campo entre lágrimas, los noruegos protagonizaron una de las imágenes más simbólicas del torneo. Todo el plantel se reunió frente a su parcialidad y realizó la tradicional celebración conocida como el "Viking Row" o "remo vikingo". Los futbolistas se sentaron formando una larga fila, simulando el movimiento sincronizado de los remos de un antiguo drakkar mientras Haaland encabezaba el ritual marcando el ritmo con un bombo y alentando a los miles de aficionados escandinavos presentes en las tribunas.

La escena evocó las embarcaciones utilizadas por los pueblos vikingos durante la Edad Media y se ha convertido en uno de los principales símbolos identitarios del fútbol noruego. El festejo representa la unión del grupo remando hacia un mismo objetivo y recuerda el legado marítimo de Noruega, país cuya historia, cultura y expansión estuvieron profundamente ligadas a la navegación. Las imágenes del "barco vikingo" recorrieron el mundo inmediatamente después de la clasificación y reforzaron la identidad que la selección escandinava construyó durante este Mundial, transformando esa celebración en uno de los rituales más reconocibles del campeonato.