Video: los hinchas argentinos abducen a los policías de EEUU y los suman a su festejo

Atlanta se tiñó de celeste y blanco tras el agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Miles de hinchas coparon el Piedmont Park para celebrar la clasificación a cuartos de final, y lo que había comenzado como un operativo de seguridad terminó convertido en una postal inesperada: los propios policías locales se sumaron al festejo.

El despliegue policial había sido dispuesto para garantizar el orden durante la masiva convocatoria de simpatizantes argentinos. Sin embargo, el clima festivo -con bombos, banderas y los cánticos habituales de la hinchada- terminó contagiando a los efectivos que custodiaban la zona. En uno de los videos que se viralizaron rápidamente en las redes sociales se puede ver cómo dos policías de Atlanta, que en un principio solo observaban y aplaudían desde un costado, terminaron integrándose por completo a la fiesta: saltaron y corearon las canciones de la hinchada, en una escena celebrada por todos los presentes.

Otro de los registros que circuló con fuerza mostró a dos mujeres policía bailando junto a simpatizantes argentinos, sumadas también al clima de celebración que se vivió en las calles de la ciudad tras la clasificación. Las escenas, grabadas por decenas de celulares, se transformaron rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Los festejos argentinos, una postal que acompaña a la Selección en cada Mundial, volvieron a transformar las calles de una ciudad extranjera en una fiesta popular.

La escena se replicó, con otro condimento, en pleno vuelo. En un avión de la aerolínea JetSmart, un grupo de pasajeros vivió un momento tan inesperado como inolvidable mientras el partido llegaba a su final. En un video que también se viralizó se escucha a varios pasajeros hacer la cuenta regresiva en voz alta -"30 segundos", "20"-, mientras otro repetía entre risas y nervios: "Ya está, ya está". Fue entonces cuando el capitán tomó el micrófono y sorprendió a todos con un anuncio cargado de humor.

"Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto, que está muerto", dijo por los altoparlantes de la aeronave, en referencia al rival de la Selección en los octavos de final. La ocurrencia desató las risas, los aplausos y los festejos de los pasajeros, que celebraron la clasificación de la Argentina a los cuartos de final todavía en pleno vuelo.

El video acumuló rápidamente miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron tanto la ocurrencia del piloto como el clima de celebración que se vivió a bordo.