El técnico del técnico: qué le dijo Paredes a Scaloni en el partido contra Suiza

Entre las postales que dejó el pase de la Selección a semifinales del Mundial 2026, una charla entre Lionel Scaloni y Leandro Paredes se robó la atención en las redes. Ocurrió durante la pausa de hidratación del primer tiempo del cruce ante Suiza, cuando las cámaras captaron un intercambio que después fue reconstruido mediante lectura de labios.

La cuenta de Instagram @cra_okk fue la encargada de subtitular el diálogo, que rápidamente se viralizó. En ese momento Argentina ganaba 1-0, pero Suiza había tomado la posesión y generaba llegadas cada vez más claras sobre el arco de Emiliano "Dibu" Martínez.

Según la interpretación del video, Paredes le advirtió a Scaloni que uno de los centrales suizos avanzaba por derecha y que, al salir él a marcarlo, quedaba un hueco en la mitad de la cancha. Ahí aparecía suelto un rival: no Embolo, sino el volante ofensivo Fabian Rieder, que encontraba metros entre líneas.

El entrenador le habría respondido que no abandonara su posición para seguir a un jugador que no era su marca, aunque Paredes insistió con que el problema pasaba por ese sector. Así fue, textual, el ida y vuelta entre ambos:

· Scaloni: Pero si no es marcador tuyo...

· Paredes: Por eso, porque hay un 9 ahí al lado mío, que es de ellos. ¿Se entiende lo que te digo?

· Paredes: Sale el central y yo me muevo por acá (a la derecha). El medio es mío.

· Scaloni: Sí, sí...

· Paredes: Pero al abrirme a la derecha, yo no tengo el control del juego que armemos...

· Scaloni: Pero dejalo al 9 con el central cuando tengas la pelota...

· Paredes: Porque él no se va donde yo estoy. Se va del otro lado. Cuando pasó lo del 9 acá hace rato... Ese sí es más grande, se queda entre los centrales.

· Scaloni: ¿Vos necesitás que lo saquemos más acá?

· Paredes: No, no. Que lo saque un central.

· Scaloni: Sí, sí. ¿Pero qué necesitás? ¿Otro central?

· Paredes: Y que un central se quede solo con él...

· Scaloni: Bueno, ponemos a Ota, ya está.

La charla cerró con una pregunta de Scaloni sobre si hacía falta sumar un defensor central. Ante la respuesta afirmativa de Paredes, el DT lanzó la frase que llamó la atención por el minuto del partido: "Bueno, lo ponemos a Ota".

Sin embargo, el ingreso de Otamendi nunca se dio en esos términos. La expulsión de Embolo dejó a Suiza con diez jugadores, que replegó líneas y bajó su bloque, lo que le quitó urgencia al cambio. Así, Scaloni no llegó a plantear una defensa de cinco ni en los 90 minutos ni al arranque del alargue.

Otamendi finalmente entró recién a los 106 minutos, en reemplazo de Cristian "Cuti" Romero, desgastado físicamente. Más allá de que la modificación tuvo otro motivo, la escena mostró cómo el cuerpo técnico procesa en tiempo real las sensaciones de los futbolistas y ajusta según lo que pide el partido.