"Chiqui" Tapia intenta lavar su imagen con el triunfo de la Selección: "Hermoso día, ¿verdad?"

Tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, publicó un breve y curioso video en sus redes sociales que rápidamente se viralizó. Sonriendo a cámara y con un clima de relajación luego de la dramática victoria sobre el conjunto suizo, pronunció la frase: "Qué hermoso día, ¿verdad? Cómo brilla el sol", una línea que para buena parte del público argentino resulta inmediatamente reconocible por pertenecer a una de las escenas más recordadas de la película "Extermineitors IV: Como hermanos gemelos", protagonizada por Guillermo Francella.

La expresión, utilizada por el personaje interpretado por Francella con tono irónico y despreocupado frente a situaciones absurdas, terminó convirtiéndose durante años en uno de los memes más difundidos de la cultura popular argentina y suele reaparecer en redes sociales para celebrar victorias deportivas o relativizar momentos de tensión. Incluso, la frase ya había sido utilizada días antes por el embajador de Noruega en la Argentina, Halvor Sætre, quien, luego del triunfo del seleccionado vikingo sobre Brasil, publicó exactamente la misma expresión.

En sábado en el Kansas City Stadium, Argentina consiguió un sufrido pero valioso triunfo frente a los dirigidos por Murat Yakin en los cuartos de final. El seleccionado albiceleste volvió a mostrar una estructura sólida, dominio territorial durante buena parte del encuentro y una defensa que respondió en los momentos de mayor exigencia. Suiza volvió a confirmar la imagen que construyó durante la última década como uno de los seleccionados europeos más difíciles de quebrar, con orden táctico, presión intensa y capacidad para disputar cada pelota.

Sin embargo, la jerarquía individual del conjunto argentino terminó inclinando la balanza para sellar el pase a las semifinales. Por supuesto, como sucedió contra Egipto en octavos de final, el cruce no careció de controversias tras la expulsión del delantero Breel Embolo por confusión de identidad al simular una falta en su choque contra Leandro Paredes. En la siguiente instancia, los capitaneados por Lionel Messi se deberán enfrentar a Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título. El cruce adquiere además una enorme carga histórica por los antecedentes mundialistas entre ambas selecciones, desde México 1986 hasta Francia 1998 y Qatar 2022, alimentando una rivalidad que trasciende lo estrictamente deportivo.

Mientras Tapia acompaña al seleccionado durante la Copa del Mundo en Estados Unidos, su situación judicial continúa avanzando en la Argentina. La causa principal que involucra al presidente de la AFA y al tesorero Pablo Toviggino se encuentra radicada en el fuero Penal Económico y gira en torno a una presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social vinculados con obligaciones fiscales de la AFA. La investigación fue impulsada tras una denuncia presentada por ARCA, que sostiene que la entidad habría retenido aportes previsionales y otros tributos correspondientes a sus empleados sin efectuar los depósitos dentro de los plazos legales previstos. Según la acusación, el monto investigado supera los 19.000 millones de pesos.

El juez Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros integrantes de la conducción de la AFA por los presuntos delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. Como parte de esa resolución también dispuso embargos por 350 millones de pesos para los implicados. Finalmente, a fines de junio, la Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino y dejó firme la situación procesal de Tapia y de la propia AFA.

El tribunal mantuvo la imputación respecto de ambos dirigentes por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones, aunque revocó por prematuros los procesamientos de otros dirigentes, entre ellos Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, al entender que respecto de ellos la investigación debía profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva. Con esta resolución, el expediente quedó más cerca de la etapa de juicio oral, aunque todavía restan instancias procesales antes de una sentencia definitiva.

Entre los elementos incorporados al expediente figura el testimonio de una empleada que sostuvo que las decisiones para efectuar los pagos eran impartidas verbalmente por el tesorero Pablo Toviggino, aspecto que forma parte del conjunto de pruebas que evalúa la Justicia. Las defensas, por su parte, rechazan la existencia de maniobras delictivas y sostienen que gran parte de las obligaciones fiscales fueron regularizadas mediante los mecanismos de facilidades de pago previstos por la normativa tributaria vigente, argumentando además que nunca existió intención de apropiarse de fondos públicos sino diferencias respecto de los plazos y modalidades de cancelación de esas obligaciones.

Pese al avance del expediente, Tapia obtuvo autorizaciones judiciales específicas para acompañar a la delegación argentina durante el Mundial 2026. La restricción de salida del país no implicó una prohibición absoluta de viajar al exterior, sino la obligación de solicitar autorización previa cada vez que deba abandonar la Argentina, criterio que la Justicia mantuvo al considerar que garantiza su sometimiento al proceso sin impedir el cumplimiento de sus funciones institucionales como máxima autoridad del fútbol argentino.