Lo que no se ve en un Mundial: tecnología que protege a 80.000 personas en cada partido

Son las cuatro de la tarde. Un hincha llega al estadio para ver un partido del Mundial. Caminó varias cuadras rodeado de miles de personas, pasó por controles de acceso, encontró rápidamente su ubicación, compró una bebida sin usar efectivo y disfrutó del encuentro sin percibir que, durante toda la jornada, decenas de sistemas tecnológicos estuvieron trabajando para protegerlo. La mayoría de los espectadores nunca los ve.

Sin embargo, detrás de cada partido de la Copa Mundial de la FIFA existe una infraestructura tecnológica comparable a la de una pequeña ciudad inteligente funcionando en tiempo real. Y lo más interesante es que muchas de estas tecnologías ya están presentes en Argentina.

La organización de un evento con más de 80.000 asistentes representa uno de los mayores desafíos en materia de seguridad, logística y coordinación operativa. No se trata solamente de prevenir delitos. También implica gestionar flujos de personas, detectar situaciones de riesgo, coordinar respuestas ante emergencias y garantizar que miles de espectadores disfruten de una experiencia segura. El primer filtro comienza antes de ingresar. La experiencia de seguridad empieza mucho antes de atravesar los molinetes. Los organizadores monitorean accesos, estacionamientos, estaciones de transporte y zonas de concentración mediante redes de video vigilancia conectadas a centros de comando que operan las 24 horas.

Miles de cámaras permiten observar el comportamiento general de la multitud y detectar situaciones que podrían generar riesgos antes de que se conviertan en un problema. El estadio reconoce a cada espectador. Cuando llega el momento de ingresar, entran en juego los sistemas de control de acceso. Entradas digitales, códigos QR, credenciales electrónicas y validaciones automáticas permiten gestionar el ingreso de decenas de miles de personas en cuestión de minutos. El objetivo no es solamente evitar ingresos indebidos. También es reducir filas, mejorar la experiencia del público y mantener un control preciso de la ocupación de cada sector.

Cámaras que ya no solo miran. Durante muchos años las cámaras simplemente registraban imágenes. Hoy la situación es muy diferente. Los sistemas modernos incorporan Inteligencia Artificial capaz de detectar comportamientos anormales, objetos abandonados, invasiones de zonas restringidas, movimientos en sentido contrario o aglomeraciones excesivas. En lugar de esperar que un operador descubra una situación entre miles de pantallas, la propia tecnología puede generar alertas automáticas en tiempo real.

La tecnología que analiza a la multitud. Uno de los mayores desafíos de cualquier evento masivo es comprender cómo se mueve la gente. Los sistemas actuales permiten analizar flujos de circulación y densidad de personas en distintos sectores del estadio. Si una zona comienza a saturarse, los responsables pueden redirigir la circulación, abrir nuevos accesos o reforzar la presencia de personal antes de que aparezcan situaciones peligrosas.

Lo que hace algunos años requería intuición, hoy puede apoyarse en datos en tiempo real.

Sensores que vigilan lo que nadie ve

La seguridad moderna ya no depende únicamente de las cámaras.

Detrás de escena operan sensores de intrusión, detección de incendios, monitoreo ambiental, controles perimetrales y sistemas de supervisión de infraestructura crítica.

Desde una sala técnica hasta un depósito o una zona restringida para jugadores y personal autorizado, cada espacio puede estar protegido mediante múltiples capas tecnológicas integradas.

Drones y vigilancia aérea. Cada vez es más frecuente el uso de drones para supervisar áreas externas, estacionamientos, perímetros y zonas de acceso. Estas herramientas permiten obtener una visión panorámica de grandes extensiones y colaborar con los equipos de seguridad terrestre durante eventos masivos. Comunicación instantánea entre todos los actores. En un Mundial no trabajan sistemas aislados. Las plataformas modernas permiten integrar video vigilancia, control de accesos, alarmas, detección de incendios, comunicaciones y centros de monitoreo en una única plataforma operativa.

Esto significa que, ante una emergencia, todos los responsables visualizan la misma información al mismo tiempo y pueden coordinar respuestas más rápidas y eficientes.

La inteligencia de los datos. Una de las grandes transformaciones de los últimos años es el uso de analítica avanzada. Los sistemas pueden analizar patrones históricos de circulación, horarios de mayor congestión y comportamiento de los asistentes para anticipar situaciones de riesgo. La seguridad deja de ser reactiva para convertirse en preventiva. Del Mundial a la vida cotidiana.

Según CASEL, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, estas soluciones forman parte de una transformación mucho más profunda del sector: la seguridad dejó de ser un conjunto de dispositivos aislados para convertirse en un ecosistema tecnológico integrado, capaz de analizar información, automatizar procesos y mejorar la capacidad de prevención y respuesta. Desde la entidad afirman que muchas de las tecnologías que hoy se asocian con los grandes eventos deportivos internacionales ya se desarrollan, comercializan e implementan en Argentina para proteger estadios, recitales, aeropuertos, industrias, municipios, centros comerciales y espacios públicos.

Aunque estas tecnologías suelen asociarse con los grandes eventos deportivos internacionales, desde CASEL destacan que muchas de estas soluciones ya forman parte de la vida diaria de millones de personas en nuestro país.

Aeropuertos, centros comerciales, hospitales, universidades, complejos industriales, recitales y estadios argentinos utilizan sistemas similares para proteger a las personas e infraestructura. El Mundial, en este sentido, no muestra una tecnología lejana o inalcanzable, sino la versión más visible de una transformación que ya está ocurriendo.

La seguridad electrónica dejó de ser un conjunto aislado de cámaras, alarmas o controles de acceso. Hoy se trata de un ecosistema inteligente capaz de integrar información, automatizar procesos y ayudar a tomar mejores decisiones en tiempo real. Porque detrás de cada gol, cada festejo y cada estadio lleno existe una red invisible de tecnología trabajando para que todo ocurra de manera segura.

Y aunque muchas veces pase desapercibida, esa misma tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos.

*Presidente de CASEL. Cámara Argentina de Seguridad Electrónica.

por Sebastián Casón