IA para transformar la matriz productiva

El avance acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa a futuro, sino una realidad cotidiana que plantea dilemas éticos urgentes. Frente a este escenario, el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA) y la Fundación ArgenIA sellaron una alianza estratégica clave en el país. El convenio, rubricado por Fabián Ruocco, director ejecutivo de INARIA, y Hugo Guerrieri, presidente de la Fundación ArgenIA, busca promover un desarrollo tecnológico ético, responsable y con impacto social, tomando como hoja de ruta las directrices globales del Papa Francisco.

La iniciativa se fundamenta en un hito histórico. Durante su participación en la cumbre del G7 en Apulia, Italia, el Sumo Pontífice pronunció un discurso que marcó un punto de inflexión a nivel mundial. Francisco calificó a la IA como una herramienta "fascinante y aterradora", y lanzó un concepto central para el futuro de la humanidad: la "algorética" (la ética aplicada a los algoritmos).

El Papa fue tajante al advertir que la IA no es neutral ni objetiva, ya que incorpora de forma inevitable las visiones del mundo de sus creadores. En ese sentido, exigió una supervisión humana constante para proteger la dignidad de las personas, alertando que —si bien existen enormes oportunidades en la medicina y la cultura— el uso descontrolado de algoritmos puede profundizar las desigualdades sociales y consolidar la "cultura del descarte".

Los actores detrás del acuerdo. Para hacer frente a este desafío en el plano local, el acuerdo une el liderazgo y las trayectorias de dos organizaciones referentes del sector:

INARIA: Bajo la dirección de Fabián Ruocco , la entidad es ampliamente reconocida por impulsar los Premios a la IA Ética, Responsable y Sostenible, el máximo galardón en Argentina que distingue a empresas, startups, universidades y organismos públicos que transforman la matriz productiva, optimizan la gestión pública y promueven la sustentabilidad ambiental.

Bajo la dirección de , la entidad es ampliamente reconocida por impulsar los Premios a la IA Ética, Responsable y Sostenible, el máximo galardón en Argentina que distingue a empresas, startups, universidades y organismos públicos que transforman la matriz productiva, optimizan la gestión pública y promueven la sustentabilidad ambiental. Fundación ArgenIA: Presidida por Hugo Guerrieri, está enfocada en cerrar las brechas tecnológicas del país a través de la educación y la articulación entre los sectores público, privado y académico, garantizando que la tecnología esté siempre al servicio del desarrollo humano.

"La tecnología debe ser un puente, nunca una barrera. Firmamos este acuerdo convencido de que la innovación solo es progreso real si respeta la dignidad humana y cuida nuestro entorno", destacó Hugo Guerrieri tras la firma del convenio.

Por su parte, Fabián Ruocco enfatizó el rol de las organizaciones locales ante este desafío: "No podemos ser espectadores neutrales del avance de los algoritmos. Con esta alianza, y a través de iniciativas como nuestros premios y diplomaturas universitarias, buscamos incentivar a que las empresas y el sector público desarrollen herramientas que sigan una verdadera 'algorética' aplicada al bien”.

A través de esta firma, ambos directivos lanzan un fuerte llamado a la acción para que las empresas y organizaciones locales redirijan sus capacidades tecnológicas. La meta final de Ruocco y Guerrieri es asegurar que la Inteligencia Artificial se convierta en un motor de cambio positivo y de triple impacto, priorizando siempre el bien común.

por M.A.