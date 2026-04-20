La startup argentina que resuelvió el mayor problema oculto de la IA empresarial

Hay un problema silencioso en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial que nadie habla en las conferencias ni aparece en los titulares: las herramientas de IA olvidan todo. Cada vez que un empleado abre su asistente de IA, esa herramienta no recuerda nada de lo que ocurrió la sesión anterior. No sabe qué decisiones tomó el equipo el mes pasado, no tiene registro del cliente que rechazó la propuesta en febrero, no conoce la estrategia de la empresa ni los objetivos del trimestre. Empieza, literalmente, desde cero.

Es sobre ese problema —ignorado por las grandes plataformas tecnológicas a pesar de que la inversión global en IA superó los 581 mil millones de dólares en 2025— que la startup argentina CTX0 construyó su propuesta. Esta semana anunció el lanzamiento en producción de NEST, que se presenta como el primer hub de memoria organizacional para inteligencia artificial: una plataforma gratuita, auto-alojada, que actúa como tejido conectivo entre todas las herramientas de IA que usa una organización.

La idea detrás de NEST es tan simple como poderosa. En lugar de que cada aplicación de IA funcione como una isla, la plataforma crea una memoria compartida y persistente que aprende de cada empleado, acumula contexto con el tiempo y lo pone a disposición de toda la organización. Cuando alguien se va, su conocimiento no desaparece. Cuando alguien entra, ya tiene contexto desde el primer día.

"Vimos a organizaciones gastar millones en IA y ninguna podía responder una pregunta básica: ¿está funcionando? El problema no era la tecnología. Nadie había construido la infraestructura", explicó Carolina Fogliato, co-fundadora y CEO de CTX0, con trayectoria en KPMG y más de una década construyendo empresas impulsadas por datos.

En términos concretos, NEST se integra con más de 700 modelos de inteligencia artificial mediante un esquema en el que cada organización usa sus propias claves de acceso —sin intermediarios ni sobrecostos—, corre en la infraestructura propia del cliente para garantizar soberanía total sobre los datos, y reemplaza más de quince herramientas fragmentadas en una única plataforma unificada. Uno de sus efectos colaterales más llamativos es la reducción del consumo de tokens —la unidad de costo en los modelos de lenguaje— entre un 40 y un 60 por ciento, gracias al contexto compartido que evita tener que reexplicar el mismo conocimiento en cada sesión.

El impacto práctico varía según el rol. El responsable de ventas accede a un asistente que ya sabe la historia de cada cliente sin que nadie se la cuente. La directora de producto encuentra en segundos cada decisión de roadmap o feedback de usuario, sin rastrear en Slack, Notion o correos. El CEO puede preparar una reunión importante en minutos porque el sistema ya conoce la estrategia, los riesgos activos y el tono de cada relación clave.

CTX0 también introduce YIELD, una métrica propia que cuantifica por primera vez el retorno económico real de la inteligencia artificial en una organización, midiendo el costo por output aprobado. Según los datos de la empresa, con su plataforma ese costo baja de 1,80 a 0,42 dólares, mientras que la tasa de aprobación de los resultados generados por IA sube del 54 al 87 por ciento.

El motor de memoria de NEST —bautizado HIVE— está construido sobre Neo4j, una base de datos de grafos que permite retener y relacionar contexto a escala organizacional, una arquitectura técnica que los fundadores consideran el diferencial real frente a soluciones más superficiales.

El modelo de negocio sigue una lógica de adopción progresiva: NEST es gratuito para siempre en su versión auto-alojada. Los planes pagos —desde 49 dólares por usuario al mes— habilitan funciones avanzadas como crews de agentes, analítica de ROI y orquestación multi-agente. La arquitectura soberana también posiciona a CTX0 como una opción natural para empresas europeas que deberán cumplir el EU AI Act, que entra en plena vigencia en agosto de 2026. La plataforma está disponible desde hoy en ctx0.io, sin registro requerido.

por R.N.