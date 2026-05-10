Cómo una feria laboral reunió a 5 mil jóvenes con empresas y lanzó una IA para el empleo inclusivo

El Palacio Libertad fue escenario de la primera edición de Expo EMPUJAR 2026, una jornada organizada por Fundación EMPUJAR junto a Laburatorio —iniciativa de Fundación Banco Nación— que reunió a más de 5 mil jóvenes y más de 30 empresas comprometidas con el desarrollo del talento juvenil en Argentina. La propuesta apostó por la conexión directa, en persona y en tiempo real, entre jóvenes y el sector privado, generando instancias concretas de inserción laboral a través de paneles interactivos, espacios de intercambio y dinámicas de match laboral que incluyeron entrevistas individuales y grupales.

El hito del encuentro fue el lanzamiento de BRÚJULA, un chatbot de inteligencia artificial basado en habilidades diseñado para transformar los procesos de selección tradicionales y visibilizar talentos que suelen quedar fuera del sistema laboral. La herramienta traduce experiencias —formales e informales— en perfiles y certificaciones digitales verificables, ya está integrada a los programas de capacitación de la Fundación y es de código abierto: cualquier joven del país puede acceder. "El lanzamiento de BRÚJULA representa un paso muy importante hacia procesos de contratación más inclusivos, humanos y accesibles", destacó Florencia Segal, responsable de Desarrollo Institucional de Fundación EMPUJAR.

El proyecto también contó con la participación del Banco Mundial. Sara de Lorenzo, de la Práctica Global de Protección Social y Empleo, integró el equipo detrás de BRÚJULA y remarcó la importancia de reconocer aprendizajes tanto formales como informales para visibilizar talentos ocultos. "Cuando las empresas miran más allá de los criterios tradicionales y apuestan por el potencial, se generan mejores oportunidades para los jóvenes y mejores resultados para las propias organizaciones", sostuvo.

Durante la jornada, Laburatorio sumó charlas de referentes del mundo del trabajo, la innovación y el emprendedurismo, junto a talleres prácticos en distintas temáticas. En paralelo, Fundación EMPUJAR sostuvo la exposición de empleos como espacio de encuentro entre talento joven y empresas con vocación de inclusión. Con esta primera edición, la Fundación reafirmó su misión de acompañar a jóvenes de 18 a 24 años de contextos vulnerables hacia su primer empleo formal, a través de programas gratuitos de formación, mentoría y vinculación que promueven modelos de contratación más equitativos y centrados en el potencial de cada persona.