Encuesta: el 30,8 por ciento cree que Victoria Villarruel podría "revitalizar al PRO"

Los movimientos políticos de Victoria Villarruel —desterrada del oficialismo aun antes de consolidarse en el cargo para el que fue votada— llevaron a algunas consultoras a preguntarse cuál puede ser su futuro electoral. Una de ellas ahora le puso números concretos a esas dudas: DC Consultores, firma que suele arrojar resultados favorables al Gobierno y cuyos trabajos el propio Javier Milei ha difundido en sus redes, midió a la vicepresidenta como variante tanto del PRO como del PJ de centro de cara a 2027.

El relevamiento, titulado "La piedra fundacional", se realizó entre el 17 y el 20 de este mes con 2.630 casos a nivel nacional y un margen de error de +/- 2,2 puntos. En uno de sus apartados, la encuesta pregunta: "¿Quién debería revitalizar al PRO?". Villarruel queda segunda con el 30,8%, apenas detrás de Mauricio Macri, que lidera con el 34,9%. La completan María Eugenia Vidal (20,7%) y el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio (13,6%).

La inclusión de la vice en ese escenario tiene su lógica: uno de los datos que más irritó al mileísmo fue el encuentro que Villarruel mantuvo con Macri hace algunos meses. Los libertarios más duros agitaron entonces el fantasma de la traición, acusación que ella rechaza, aunque deja en claro que no abandonará la política por las críticas internas. Cuando le preguntan por aliados potenciales, Villarruel menciona con mayor énfasis al peronismo no K que al PRO.

Y en ese terreno también fue medida. Como eventual representante del PJ de centro, la vicepresidenta vuelve a quedar segunda: obtiene el 29,8%, superada por el exgobernador Juan Schiaretti, que concentra el 45,6%. Completan el ranking Emilio Monzó (10,3%), el empresario Jorge Brito (7,9%) y el exgobernador Sergio Uñac (6,4%). La inclusión de Brito —un outsider empresarial— es uno de los datos más llamativos del sondeo.

El estudio también incluyó un ranking de imagen con nueve dirigentes y figuras extrapartidarias, en una encuesta que, en su conjunto, traza un mapa de las opciones opositoras para las próximas presidenciales. El PRO, que en boca de Macri ya avisó que se ofrecerá como alternativa electoral, y el peronismo no kirchnerista aparecen como los dos espacios donde Villarruel genera mayor tracción —aunque en ninguno de los dos logra, por ahora, liderar.