Insólito: el diputado Quintar quiere usar su auto Tesla para su campaña a gobernador

Hace apenas horas, la aparición de una Tesla Cybertruck en el estacionamiento de la Cámara de Diputados desató un nuevo escándalo mediático dentro del oficialismo libertario. La camioneta eléctrica futurista, fabricada por Tesla y diseñada por Elon Musk, fue vista estacionada en el anexo legislativo y rápidamente se viralizó en redes sociales debido a su impactante estética y, sobre todo, por su valor millonario en un contexto de ajuste económico y discurso oficial de austeridad.

El dueño del vehículo resultó ser el diputado nacional jujeño de La Libertad Avanza Manuel Quintar, de 44 años, quien asumió su banca el 10 de diciembre de 2023. Quintar no solo es legislador: además se presenta públicamente como abogado, empresario, comerciante y deportista. El dirigente libertario mantiene una fuerte actividad empresarial en el sector de la salud privada en Jujuy, donde administra clínicas, sanatorios y obras sociales vinculadas al histórico Sanatorio Los Lapachos.

En Estados Unidos el modelo base arranca en torno a los 70.000 dólares, pero en Argentina, debido a costos de importación, aranceles, IVA, impuestos internos y gastos logísticos, distintas estimaciones periodísticas ubican su precio entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Algunos medios hablaron de una valuación superior a los 100.000 dólares, mientras otros calcularon cifras cercanas a los 250.000 o incluso 300.000 dólares dependiendo de la versión importada.

Incluso, el mismo presidente Javier Milei, en un entrevista streaming en la la plataforma Carajo, halagó el vehículo de lujo que Quintar hace uso para trasladarse. "Ojalá yo pudiera comprarme uno, ¿cuál es el problema?", reconoció el mandatario y sostuvo: "Si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, ¿a mí qué me importa?". Seguidamente, el jefe de Estado criticó los diversos cuestionamientos al diputado de LLA esgrimiendo que son "un argumento comunista".

Lo cierto es que el legislador jujeño retiró el vehículo el pasado martes del puerto porteño, tras haberlo importado desde Miami, y lo trasladó directamente al subsuelo de la Cámara de Diputados, donde permaneció estacionado sin patente. Tras recibir quejas de sus propios compañeros de bloque por ocupar dos espacios y carecer de identificación legal, Quintar debió retirar la pick-up del estacionamiento oficial y subirla esta mañana a un auto grúa con destino a su provincia natal.

Quintar llegó al Congreso en diciembre de 2023 y y su mandato en la Cámara de Representantes se extiende hasta 2027. En el día de hoy, avalado por las últimas declaraciones del Presidente, aparece como uno de los dirigentes libertarios que buscan posicionarse para disputar la gobernación jujeña en el próximo año. Según trascendió, el diputado quiere usar el Tesla para su campaña a gobernador de Jujuy en 2027, basada en la modernidad y los valores ecológicos que transmite el auto futurista.

Dentro de un espacio político en el que los bienes hablan por si solo, razones para realizar esa apuesta no le falta: la periodista Noelia Barral Grigera dio a conocer que el empresario posee, según su DDJJ, "un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota”. Un catalogo de vehículos que indican que problemas de traslado, para arrancar la campaña electoral jujeña, Quintar no va a tener.