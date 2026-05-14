El dueño de Blender y del streaming libertario Carajo quiere quedarse con el Canal de la Ciudad

La licitación del Canal de la Ciudad tiene un favorito. Augusto Marini, el joven empresario bonaerense de 30 años que controla los canales de streaming Blender y Carajo, ofertó 50 millones de pesos por mes para hacerse con la concesión del medio público porteño por cinco años, casi cinco veces el precio base fijado en 10,75 millones. La única competencia llegó de Argentinos Media, del empresario Marcelo González, dueño de la AM950, que propuso apenas 15 millones mensuales. Fuentes del gobierno de Jorge Macri señalaron que resta evaluar los aspectos técnicos de las propuestas antes de resolver, pero la ventaja económica de Cale Group, la empresa de Marini, luce determinante.

La licitación también incluyó las radios La Once Diez y FM 2X4, pero no hubo ofertas para ninguna de las dos. El motivo tiene un trasfondo político: el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, notificó al gobierno porteño que el proceso para licitar las frecuencias radioeléctricas es ilegal y amenazó con iniciar acciones sancionatorias. La tensión entre la Nación y la Ciudad derivó en una denuncia judicial que, sin embargo, fue rechazada este martes por "falta de legitimación". El Gobierno porteño decidió ignorar la advertencia y seguir adelante.

Marini es uno de los personajes más llamativos del ecosistema mediático argentino. Desde la misma conducción legal y empresarial, Cale Group alberga dos proyectos editorialmente antagónicos. Blender, fundado en 2023, tiene como figura central a Tomás Rebord, quien se autodefine "militante peronista" y recibió a Máximo Kirchner con emoción en su estudio. Carajo, lanzado en 2024 con el eslogan "El único medio NO ZURDO de Argentina", tiene como socio al Gordo Dan —Daniel Parisini, referente de "Las Fuerzas del Cielo" de Santiago Caputo— con el 35 por ciento de la empresa. Ambas firmas fueron constituidas el mismo día y en el mismo domicilio.

Para conducir la operación del Canal de la Ciudad, Marini incorporó a Liliana Parodi, ex gerenta de Grupo América. El gobierno porteño presentó la concesión como una medida para "dejar de financiar la operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada". Si la oferta económica prevalece, el streaming libertario y el kirchnerista compartirán, por primera vez, un canal de televisión pública en el mismo portafolio.