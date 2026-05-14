Adorni visita el parque solar "El Quemado" en medio del escándalo por su patrimonio

El nombre del lugar tiene su propia ironía. Manuel Adorni viajó este jueves a Las Heras, Mendoza, junto al ministro de Economía Luis Caputo, para inaugurar el parque solar "El Quemado": el primer proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en el país, impulsado por YPF Luz con una inversión cercana a los 210 millones de dólares. Será el parque solar más grande de la Argentina.

El jefe de Gabinete eligió aparecer en una foto de gestión justo cuando su imagen política atraviesa el peor momento desde que asumió, y el nombre del predio —"El Quemado"— difícilmente haya pasado desapercibido entre quienes siguen de cerca su situación judicial.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo acumuló en los últimos días nuevos y graves elementos. Un contratista confirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo y sin factura por reformas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que incluyeron una pileta con cascada, un quincho de alta gama y baños de lujo con jacuzzi.

A eso se suman más de 21.000 dólares en billetes que el funcionario habría abonado por alquileres en el mismo predio. La Justicia también detectó movimientos de criptomonedas —en plataformas como Binance, Ripio y Lemon— que generaron nuevas dudas sobre la trazabilidad de sus activos. El secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ya fue levantado. En paralelo, su hermano Francisco Adorni fue imputado este miércoles por el fiscal Guillermo Marijuán por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras detectarse un crecimiento patrimonial del 84 por ciento en un año sin justificación aparente.

Mientras Adorni inauguraba el parque en Mendoza, en el Congreso sesionaba la Cámara de Diputados de forma especial para interpelarlo. Ante el recinto, el funcionario ya había anticipado su postura: "No cometí ningún delito y lo voy a comprobar en la Justicia".